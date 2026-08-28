https://1prime.ru/20260828/rusagro-872782141.html

Чистая прибыль "Русагро" по МСФО снизилась на 99%

Чистая прибыль "Русагро" по МСФО снизилась на 99% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Русагро" по МСФО снизилась на 99%

Чистая прибыль по МСФО группы "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, в первом полугодии 2026 года снизилась на 99% - до 55,88 миллиона рублей | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T17:05+0300

2026-08-28T17:05+0300

2026-08-28T17:05+0300

бизнес

россия

русагро

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865123653_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_8cf360dbd276ecd09890503edf63e12c.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО группы "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, в первом полугодии 2026 года снизилась на 99% - до 55,88 миллиона рублей с 4,8 миллиарда годом ранее, следует из отчета компании. При этом выручка группы в январе-июне выросла на 9,1%, до 183,039 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на треть, до 24,458 миллиарда рублей. "Показатель EBITDA группы компаний за 6 месяцев составил 9,4 млрд рублей, основное снижение от уровня прошлого года на стороне мясного бизнеса", - рассказал генеральный директор "Русагро" Тимур Липатов, назвав в качестве причин в том числе влияние низких цен и решение о приостановке работы нескольких свинокомплексов в приграничье. Выручка сахарного сегмента в первом полугодии выросла на 49% в годовом выражении - до 24,6 миллиарда рублей. Выручка сельскохозяйственного бизнеса выросла в 3,5 раза и составила 21,6 миллиарда рублей. В мясном сегменте выручка компании снизилась на 10% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года, до 41,6 миллиарда рублей. Масложировой бизнес продемонстрировал рост выручки на 3% до 103,7 миллиарда рублей. Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, русагро