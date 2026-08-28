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Чистая прибыль "Русагро" по МСФО снизилась на 99% - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Русагро" по МСФО снизилась на 99%
Чистая прибыль "Русагро" по МСФО снизилась на 99% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Русагро" по МСФО снизилась на 99%
Чистая прибыль по МСФО группы "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, в первом полугодии 2026 года снизилась на 99% - до 55,88 миллиона рублей | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T17:05+0300
2026-08-28T17:05+0300
бизнес
россия
русагро
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО группы "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, в первом полугодии 2026 года снизилась на 99% - до 55,88 миллиона рублей с 4,8 миллиарда годом ранее, следует из отчета компании. При этом выручка группы в январе-июне выросла на 9,1%, до 183,039 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на треть, до 24,458 миллиарда рублей. "Показатель EBITDA группы компаний за 6 месяцев составил 9,4 млрд рублей, основное снижение от уровня прошлого года на стороне мясного бизнеса", - рассказал генеральный директор "Русагро" Тимур Липатов, назвав в качестве причин в том числе влияние низких цен и решение о приостановке работы нескольких свинокомплексов в приграничье. Выручка сахарного сегмента в первом полугодии выросла на 49% в годовом выражении - до 24,6 миллиарда рублей. Выручка сельскохозяйственного бизнеса выросла в 3,5 раза и составила 21,6 миллиарда рублей. В мясном сегменте выручка компании снизилась на 10% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года, до 41,6 миллиарда рублей. Масложировой бизнес продемонстрировал рост выручки на 3% до 103,7 миллиарда рублей. Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции.
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4.7
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бизнес, россия, русагро
Бизнес, РОССИЯ, Русагро
17:05 28.08.2026
 
Чистая прибыль "Русагро" по МСФО снизилась на 99%

Чистая прибыль по МСФО группы "Русагро" в первом полугодии снизилась на 99%

© РИА Новости . Александр Поготов | Перейти в медиабанкВ цехе розлива подсолнечного масла
В цехе розлива подсолнечного масла - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Александр Поготов
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО группы "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, в первом полугодии 2026 года снизилась на 99% - до 55,88 миллиона рублей с 4,8 миллиарда годом ранее, следует из отчета компании.
При этом выручка группы в январе-июне выросла на 9,1%, до 183,039 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на треть, до 24,458 миллиарда рублей.
"Показатель EBITDA группы компаний за 6 месяцев составил 9,4 млрд рублей, основное снижение от уровня прошлого года на стороне мясного бизнеса", - рассказал генеральный директор "Русагро" Тимур Липатов, назвав в качестве причин в том числе влияние низких цен и решение о приостановке работы нескольких свинокомплексов в приграничье.
Выручка сахарного сегмента в первом полугодии выросла на 49% в годовом выражении - до 24,6 миллиарда рублей. Выручка сельскохозяйственного бизнеса выросла в 3,5 раза и составила 21,6 миллиарда рублей.
В мясном сегменте выручка компании снизилась на 10% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года, до 41,6 миллиарда рублей. Масложировой бизнес продемонстрировал рост выручки на 3% до 103,7 миллиарда рублей.
Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции.
 
БизнесРОССИЯРусагро
 
 
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