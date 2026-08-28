https://1prime.ru/20260828/rusgidro-872767676.html
"Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита
"Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита - 28.08.2026, ПРАЙМ
"Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита
"Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита суммарно на 108 миллиардов рублей на 12 лет для финансирования инвестиционной программы,... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:13+0300
2026-08-28T13:13+0300
2026-08-28T13:13+0300
финансы
россия
русгидро
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872767676.jpg?1787911999
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита суммарно на 108 миллиардов рублей на 12 лет для финансирования инвестиционной программы, следует из отчетности компании по МСФО.
"В августе 2026 года общество заключило договоры синдицированного кредита на общую сумму 108,1 миллиарда рублей для финансирования инвестиционной программы на срок 4 380 дней с даты заключения договоров с процентной ставкой в размере, привязанной к ключевой ставке Банка России плюс маржа", - говорится в отчете.
"Русгидро" - энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,7 ГВт.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, русгидро, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Русгидро, Банк России
"Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита
"Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита на 108 миллиардов рублей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита суммарно на 108 миллиардов рублей на 12 лет для финансирования инвестиционной программы, следует из отчетности компании по МСФО.
"В августе 2026 года общество заключило договоры синдицированного кредита на общую сумму 108,1 миллиарда рублей для финансирования инвестиционной программы на срок 4 380 дней с даты заключения договоров с процентной ставкой в размере, привязанной к ключевой ставке Банка России плюс маржа", - говорится в отчете.
"Русгидро" - энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,7 ГВт.