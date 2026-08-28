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"Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита

"Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита - 28.08.2026, ПРАЙМ

"Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита

"Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита суммарно на 108 миллиардов рублей на 12 лет для финансирования инвестиционной программы,... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:13+0300

2026-08-28T13:13+0300

2026-08-28T13:13+0300

финансы

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита суммарно на 108 миллиардов рублей на 12 лет для финансирования инвестиционной программы, следует из отчетности компании по МСФО. "В августе 2026 года общество заключило договоры синдицированного кредита на общую сумму 108,1 миллиарда рублей для финансирования инвестиционной программы на срок 4 380 дней с даты заключения договоров с процентной ставкой в размере, привязанной к ключевой ставке Банка России плюс маржа", - говорится в отчете. "Русгидро" - энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,7 ГВт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, русгидро, банк россии