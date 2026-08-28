Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/rusgidro-872767676.html
"Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита
"Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита - 28.08.2026, ПРАЙМ
"Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита
"Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита суммарно на 108 миллиардов рублей на 12 лет для финансирования инвестиционной программы,... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:13+0300
2026-08-28T13:13+0300
финансы
россия
русгидро
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872767676.jpg?1787911999
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита суммарно на 108 миллиардов рублей на 12 лет для финансирования инвестиционной программы, следует из отчетности компании по МСФО. "В августе 2026 года общество заключило договоры синдицированного кредита на общую сумму 108,1 миллиарда рублей для финансирования инвестиционной программы на срок 4 380 дней с даты заключения договоров с процентной ставкой в размере, привязанной к ключевой ставке Банка России плюс маржа", - говорится в отчете. "Русгидро" - энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,7 ГВт.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, русгидро, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Русгидро, Банк России
13:13 28.08.2026
 
"Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита

"Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита на 108 миллиардов рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Русгидро" в августе заключило договоры синдицированного кредита суммарно на 108 миллиардов рублей на 12 лет для финансирования инвестиционной программы, следует из отчетности компании по МСФО.
"В августе 2026 года общество заключило договоры синдицированного кредита на общую сумму 108,1 миллиарда рублей для финансирования инвестиционной программы на срок 4 380 дней с даты заключения договоров с процентной ставкой в размере, привязанной к ключевой ставке Банка России плюс маржа", - говорится в отчете.
"Русгидро" - энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,7 ГВт.
 
ФинансыРОССИЯРусгидроБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала