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Рынок акций РФ инерционно растет в первые часы торговой сессии

Рынок акций РФ инерционно растет в первые часы торговой сессии - 28.08.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ инерционно растет в первые часы торговой сессии

Российский рынок акций инерционно растет в первые часы торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T11:29+0300

2026-08-28T11:29+0300

2026-08-28T11:29+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций инерционно растет в первые часы торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 11.03 мск рос на 0,2% относительно предыдущего закрытия, до 2103,87 пункта. В лидерах роста - акции "Селигдара" (+3,23%), "Фармсинтеза" (+2,56%), "Ленты" (+2,23%), "Вуш холдинга" (+1,87%), "Полюса" (+1,72%). В лидерах снижения - акции "Распадской" (-2,06%), "Совкомфлота" (-1,98%), бумаги "Мечела" (префы снижаются на 1,75%, обыкновенные акции - на 1,65%), обыкновенные акции "Мосэнерго" (-1,68%), НЛМК (−0,6%). Владимир Чернов из Freedom Global ожидает, что в пятницу на основной сессии индекс Московской биржи может показать динамику в коридоре 2070-2140 пунктов. Евгений Локтюхов из ПСБ ждет инерционного сохранения позитивных настроений на рынке. "В отсутствие значимых новостных триггеров на первый план могут выйти технические факторы (удержание рынком накануне уровня поддержки и оправданность сокращения части "коротких" позиций перед выходными) и надежды на улучшение ситуации на рынке нефти. Рассчитываем, что индекс Мосбиржи сегодня постарается закрепиться выше 2100 пунктов. В случае его преодоления ближайшим сопротивлением отскоку видим район 2160-2170 пунктов", - делится эксперт. Пока он квалифицирует восстановительное движение как носящее спекулятивный характер и непрочное.

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рынок, торги, акции, владимир чернов, евгений локтюхов, мосбиржа, "лента", совкомфлот