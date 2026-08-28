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Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций перешел к снижению - 28.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций после роста в первой половине дня перешел к снижению под давлением котировок сырья и валюты, следует из данных торгов и комментариев... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T15:48+0300

2026-08-28T15:48+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций после роста в первой половине дня перешел к снижению под давлением котировок сырья и валюты, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.26 мск снижался на 0,09% до 2 091,54 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,7%, до 87,9 доллара за баррель. "В отсутствие других новостей инвесторы могут реагировать таким образом на более низкие нефтяные цены. Котировки Brent снижаются на 1,44% до 88,31 доллара США за баррель. Дополнительное давление на рынок может оказывать умеренное повышение доходности ОФЗ, на 2-8 базисных пунктов на отрезке кривой от доходности облигаций от двух до десяти лет", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер". "Давление на бенчмарки оказывают котировки сырья и валюты… На рынке металлов выделяются палладий и платина, которые прибавляют около 4,2% и 2,1% соответственно. Серебро растет на 1,5%, алюминий и медь дорожают менее чем на 1%, золото немного снижается", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. Лидеры роста и снижения Акции "Лукойла"(+2,17%) перешли к росту после выхода отчетности, из которой следует, что чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии текущего года выросла примерно на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 430,9 миллиарда рублей, а показатель EBITDA - на 34,5%, до 815,3 миллиарда рублей. Также в лидерах роста - акции "Сегежи" (+5,18%), "Юнипро" (+4,62%), "Магнита" (+3,18%), "Русагро" (+2,81%), ВК (+1,54%). Акции "Юнипро" движутся вверх на ожиданиях решения совета директоров, который рассматривает новую редакцию дивидендной политики, рассказал Чернов. В то же время акции "Самолета" (-4,14%) дешевеют на фоне выхода отчетности компании, согласно которой девелопер получил по итогам первого полугодия 2026 года 22,3 миллиарда рублей чистого убытка. Также лидерах снижения акции "МТС Банка" (−2,11%), "Мечела" (префы снижаются на 1,99%, обыкновенные акции – на 1,86%), "Татнефти" (−1,58%), Московского кредитного банка (-1,45%). Прогнозы Чернов до конца торгов ожидает индекс Мосбиржи в диапазоне 2050–2110 пунктов. При прочих равных индекс Мосбиржи пока останется в диапазоне 2050-2100 пунктов, заключает Дудников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, мосбиржа, brent