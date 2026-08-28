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РЖД установят системы беспилотного управления еще на 10 "Ласточек"

РЖД установят системы беспилотного управления еще на 10 "Ласточек" - 28.08.2026, ПРАЙМ

РЖД установят системы беспилотного управления еще на 10 "Ласточек"

РЖД до конца 2026 года планируют установить системы беспилотного управления еще на 10 электропоездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК), сообщила | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T11:14+0300

2026-08-28T11:14+0300

2026-08-28T11:14+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. РЖД до конца 2026 года планируют установить системы беспилотного управления еще на 10 электропоездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК), сообщила компания. В пятницу исполнилось два года с момента запуска регулярных рейсов "Ласточки" в режиме "автопилот" по МЦК. За это время "самостоятельная" птица пролетела 200 тысяч километров – это больше, чем 3,5 тысячи кругов по МЦК. "РЖД до конца года планируют оснастить системами беспилотного управления еще 10 электропоездов "Ласточка" на МЦК", - сообщили в компании. Автоматика полностью берет на себя ведение поезда, с помощью нейронных сетей оценивает ситуацию, принимает решения и выполняет необходимые действия. При этом машинист по-прежнему находится в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров. В настоящее время на Московском центральном кольце курсирует один такой беспилотный поезд. Речь идет о "Ласточке" с системой третьего уровня автоматизации (УА 3). Следующий этап развития беспилотных технологий на поезде – высший четвертый уровень автоматизации (УА 4). Российские специалисты из НИИАС ("дочка" РЖД) тестируют такие технологии, сообщали РИА Новости в компании. Машиниста в кабине поезда не будет вообще, он будет контролировать работу системы из диспетчерского центра и называться машинист-оператор. Состав с высшим уровнем автоматизации будет сам ехать, открывать и закрывать двери, тормозить и т.д., а человек - контролировать его работу из центра и подключаться к системе в случае внештатных ситуаций, пояснял РИА Новости замдиректора Санкт-Петербургского филиала НИИАС Сергей Кудряшов.

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бизнес, технологии, россия, ржд