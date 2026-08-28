https://1prime.ru/20260828/samolet-872780731.html

"Самолет" объяснил убыток и сокращение выручки снижением спроса

"Самолет" объяснил убыток и сокращение выручки снижением спроса - 28.08.2026, ПРАЙМ

"Самолет" объяснил убыток и сокращение выручки снижением спроса

"Самолет" объяснил убыток и сокращение выручки в первом полугодии 2026 года существенным снижением спроса на рынке первичной недвижимости в России. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:42+0300

2026-08-28T16:42+0300

2026-08-28T17:15+0300

бизнес

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872780731.jpg?1787926519

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Самолет" объяснил убыток и сокращение выручки в первом полугодии 2026 года существенным снижением спроса на рынке первичной недвижимости в России.Согласно отчетности компании, девелопер в первой половине 2026 года получил 22,3 миллиарда рублей чистого убытка против чистой прибыли в 1,8 миллиарда рублей годом ранее. Выручка сократилась на 31% - до 117,4 миллиарда рублей."По итогам первого полугодия 2026 года компания показала финансовые результаты ниже ожиданий и прогнозов против начала года в связи с существенным снижением спроса на рынке первичной недвижимости на фоне сокращения программ семейной ипотеки и недоступности для клиентов рыночной ипотеки в условиях беспрецедентно длительного периода высокой ключевой ставки. С учетом текущих трендов на рынке и более консервативных макроэкономических прогнозов мы ожидаем продажи в 2026 году в диапазоне 700-800 тысяч квадратных метров", - приводит пресс-служба "Самолета" слова финансового директора компании Нины Голубничей.По ее словам, группа продолжает оптимизацию - коммерческие и административные расходы по итогам первого полугодия снизились на 31% и 32%, соответственно."Финансовые расходы выросли за счет снижения распроданности наших проектов – и, несмотря на существенную оптимизацию управленческих и коммерческих расходов, полугодие было завершено с убытком. Несмотря на снижение распроданности, строительный цикл непрерывен – в результате группа формирует запас объемов незавершенного строительства и готовой недвижимости", - добавила Голубничая.Она уточнила, что для снижения корпоративного долга компания проводит работу по монетизации земельного банка. Также девелопер продолжает "приоритизировать цены реализации против объемов продаж для сохранения валовой рентабельности".При этом в отчетности компании добавляется, что руководство девелопера в настоящее время ведет переговоры с ключевыми банками-кредиторами с целью реструктуризации существующего кредитного портфеля и снижения текущей долговой нагрузки."Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы