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"Самолет" объяснил убыток и сокращение выручки снижением спроса - 28.08.2026, ПРАЙМ
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"Самолет" объяснил убыток и сокращение выручки снижением спроса
"Самолет" объяснил убыток и сокращение выручки снижением спроса - 28.08.2026, ПРАЙМ
"Самолет" объяснил убыток и сокращение выручки снижением спроса
"Самолет" объяснил убыток и сокращение выручки в первом полугодии 2026 года существенным снижением спроса на рынке первичной недвижимости в России. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:42+0300
2026-08-28T17:15+0300
бизнес
финансы
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Самолет" объяснил убыток и сокращение выручки в первом полугодии 2026 года существенным снижением спроса на рынке первичной недвижимости в России.Согласно отчетности компании, девелопер в первой половине 2026 года получил 22,3 миллиарда рублей чистого убытка против чистой прибыли в 1,8 миллиарда рублей годом ранее. Выручка сократилась на 31% - до 117,4 миллиарда рублей."По итогам первого полугодия 2026 года компания показала финансовые результаты ниже ожиданий и прогнозов против начала года в связи с существенным снижением спроса на рынке первичной недвижимости на фоне сокращения программ семейной ипотеки и недоступности для клиентов рыночной ипотеки в условиях беспрецедентно длительного периода высокой ключевой ставки. С учетом текущих трендов на рынке и более консервативных макроэкономических прогнозов мы ожидаем продажи в 2026 году в диапазоне 700-800 тысяч квадратных метров", - приводит пресс-служба "Самолета" слова финансового директора компании Нины Голубничей.По ее словам, группа продолжает оптимизацию - коммерческие и административные расходы по итогам первого полугодия снизились на 31% и 32%, соответственно."Финансовые расходы выросли за счет снижения распроданности наших проектов – и, несмотря на существенную оптимизацию управленческих и коммерческих расходов, полугодие было завершено с убытком. Несмотря на снижение распроданности, строительный цикл непрерывен – в результате группа формирует запас объемов незавершенного строительства и готовой недвижимости", - добавила Голубничая.Она уточнила, что для снижения корпоративного долга компания проводит работу по монетизации земельного банка. Также девелопер продолжает "приоритизировать цены реализации против объемов продаж для сохранения валовой рентабельности".При этом в отчетности компании добавляется, что руководство девелопера в настоящее время ведет переговоры с ключевыми банками-кредиторами с целью реструктуризации существующего кредитного портфеля и снижения текущей долговой нагрузки."Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, финансы
Бизнес, Финансы
16:42 28.08.2026 (обновлено: 17:15 28.08.2026)
 
"Самолет" объяснил убыток и сокращение выручки снижением спроса

"Самолет" объяснил убыток и сокращение выручки в первом полугодии снижением спроса

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Самолет" объяснил убыток и сокращение выручки в первом полугодии 2026 года существенным снижением спроса на рынке первичной недвижимости в России.
Согласно отчетности компании, девелопер в первой половине 2026 года получил 22,3 миллиарда рублей чистого убытка против чистой прибыли в 1,8 миллиарда рублей годом ранее. Выручка сократилась на 31% - до 117,4 миллиарда рублей.
"По итогам первого полугодия 2026 года компания показала финансовые результаты ниже ожиданий и прогнозов против начала года в связи с существенным снижением спроса на рынке первичной недвижимости на фоне сокращения программ семейной ипотеки и недоступности для клиентов рыночной ипотеки в условиях беспрецедентно длительного периода высокой ключевой ставки. С учетом текущих трендов на рынке и более консервативных макроэкономических прогнозов мы ожидаем продажи в 2026 году в диапазоне 700-800 тысяч квадратных метров", - приводит пресс-служба "Самолета" слова финансового директора компании Нины Голубничей.
По ее словам, группа продолжает оптимизацию - коммерческие и административные расходы по итогам первого полугодия снизились на 31% и 32%, соответственно.
"Финансовые расходы выросли за счет снижения распроданности наших проектов – и, несмотря на существенную оптимизацию управленческих и коммерческих расходов, полугодие было завершено с убытком. Несмотря на снижение распроданности, строительный цикл непрерывен – в результате группа формирует запас объемов незавершенного строительства и готовой недвижимости", - добавила Голубничая.
Она уточнила, что для снижения корпоративного долга компания проводит работу по монетизации земельного банка. Также девелопер продолжает "приоритизировать цены реализации против объемов продаж для сохранения валовой рентабельности".
При этом в отчетности компании добавляется, что руководство девелопера в настоящее время ведет переговоры с ключевыми банками-кредиторами с целью реструктуризации существующего кредитного портфеля и снижения текущей долговой нагрузки.
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году.
 
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