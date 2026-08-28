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Сбербанк стал расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк стал расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания
Сбербанк стал расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания - 28.08.2026, ПРАЙМ
Сбербанк стал расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания
Сбербанк выбран расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на портале правовых актов. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T21:56+0300
2026-08-28T22:05+0300
финансы
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Сбербанк выбран расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на портале правовых актов. "В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона "О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания" определить публичное акционерное общество "Сбербанк России" в качестве уполномоченного банка", – говорится в документе. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания – 28 августа. Президент России Владимир Путин в августе подписал пакет законов о применении временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания. Законом устанавливается, что такие ограничения будут действовать в отношении тех, кто привлечен к административной ответственности за невыполнение предписаний органа, контролирующего соблюдение законодательства об иноагентах; нарушение порядка деятельности иноагента; публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, за публичную дискредитацию ВС РФ или действий госорганов; за призывы к введению санкций против России, а также за участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации. Решение о применении этих мер будет принимать Минюст. Предложения в Минюст смогут направлять МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратура. Сведения о человеке внесут в список на сайте Минюста, и ограничения начнут действовать со следующего дня после публикации до момента исключения из списка.
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финансы, банки, владимир путин, вс рф, мвд, фсб
Финансы, Банки, Владимир Путин, ВС РФ, МВД, ФСБ
21:56 28.08.2026 (обновлено: 22:05 28.08.2026)
 
Сбербанк стал расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания

Сбербанк выбран расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Сбербанк выбран расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на портале правовых актов.
"В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона "О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания" определить публичное акционерное общество "Сбербанк России" в качестве уполномоченного банка", – говорится в документе.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания – 28 августа.
Президент России Владимир Путин в августе подписал пакет законов о применении временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания.
Законом устанавливается, что такие ограничения будут действовать в отношении тех, кто привлечен к административной ответственности за невыполнение предписаний органа, контролирующего соблюдение законодательства об иноагентах; нарушение порядка деятельности иноагента; публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, за публичную дискредитацию ВС РФ или действий госорганов; за призывы к введению санкций против России, а также за участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации.
Решение о применении этих мер будет принимать Минюст. Предложения в Минюст смогут направлять МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратура. Сведения о человеке внесут в список на сайте Минюста, и ограничения начнут действовать со следующего дня после публикации до момента исключения из списка.
 
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