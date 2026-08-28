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Сбербанк стал расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания
Сбербанк стал расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания - 28.08.2026, ПРАЙМ
Сбербанк стал расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания
Сбербанк выбран расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на портале правовых актов. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T21:56+0300
2026-08-28T21:56+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Сбербанк выбран расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на портале правовых актов. "В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона "О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания" определить публичное акционерное общество "Сбербанк России" в качестве уполномоченного банка", – говорится в документе. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания – 28 августа. Президент России Владимир Путин в августе подписал пакет законов о применении временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания. Законом устанавливается, что такие ограничения будут действовать в отношении тех, кто привлечен к административной ответственности за невыполнение предписаний органа, контролирующего соблюдение законодательства об иноагентах; нарушение порядка деятельности иноагента; публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, за публичную дискредитацию ВС РФ или действий госорганов; за призывы к введению санкций против России, а также за участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации. Решение о применении этих мер будет принимать Минюст. Предложения в Минюст смогут направлять МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратура. Сведения о человеке внесут в список на сайте Минюста, и ограничения начнут действовать со следующего дня после публикации до момента исключения из списка.
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финансы, банки, владимир путин, вс рф, мвд, фсб
Финансы, Банки, Владимир Путин, ВС РФ, МВД, ФСБ
Сбербанк стал расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания
Сбербанк выбран расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Сбербанк выбран расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на портале правовых актов.
"В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона "О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания" определить публичное акционерное общество "Сбербанк России" в качестве уполномоченного банка", – говорится в документе.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания – 28 августа.
Президент России Владимир Путин в августе подписал пакет законов о применении временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания.
Законом устанавливается, что такие ограничения будут действовать в отношении тех, кто привлечен к административной ответственности за невыполнение предписаний органа, контролирующего соблюдение законодательства об иноагентах; нарушение порядка деятельности иноагента; публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, за публичную дискредитацию ВС РФ или действий госорганов; за призывы к введению санкций против России, а также за участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации.
Решение о применении этих мер будет принимать Минюст. Предложения в Минюст смогут направлять МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратура. Сведения о человеке внесут в список на сайте Минюста, и ограничения начнут действовать со следующего дня после публикации до момента исключения из списка.