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В работе онлайн-энциклопедии "Википедия" произошел сбой

В работе онлайн-энциклопедии "Википедия" произошел сбой - 28.08.2026, ПРАЙМ

В работе онлайн-энциклопедии "Википедия" произошел сбой

Российские пользователи сообщают о сбое в работе онлайн-энциклопедии "Википедия", свидетельствуют данные сервиса Detector404. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T04:05+0300

2026-08-28T04:05+0300

2026-08-28T04:05+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские пользователи сообщают о сбое в работе онлайн-энциклопедии "Википедия", свидетельствуют данные сервиса Detector404. По данным сервиса, в течение суток зафиксированы 219 жалоб, в том числе 36 за последний час. Из общего числа жалоб 98% приходятся на Россию. Из графика следует, что массовый сбой начался после 00.00 в пятницу.

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технологии, общество , россия, википедия