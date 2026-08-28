https://1prime.ru/20260828/sboj-872754758.html
В работе онлайн-энциклопедии "Википедия" произошел сбой
В работе онлайн-энциклопедии "Википедия" произошел сбой - 28.08.2026, ПРАЙМ
В работе онлайн-энциклопедии "Википедия" произошел сбой
Российские пользователи сообщают о сбое в работе онлайн-энциклопедии "Википедия", свидетельствуют данные сервиса Detector404. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T04:05+0300
2026-08-28T04:05+0300
2026-08-28T04:05+0300
технологии
общество
россия
википедия
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские пользователи сообщают о сбое в работе онлайн-энциклопедии "Википедия", свидетельствуют данные сервиса Detector404.
По данным сервиса, в течение суток зафиксированы 219 жалоб, в том числе 36 за последний час. Из общего числа жалоб 98% приходятся на Россию.
Из графика следует, что массовый сбой начался после 00.00 в пятницу.
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технологии, общество , россия, википедия
Технологии, Общество , РОССИЯ, Википедия
В работе онлайн-энциклопедии "Википедия" произошел сбой
Detector404: в работе онлайн-энциклопедии "Википедия" произошел массовый сбой
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские пользователи сообщают о сбое в работе онлайн-энциклопедии "Википедия", свидетельствуют данные сервиса Detector404.
По данным сервиса, в течение суток зафиксированы 219 жалоб, в том числе 36 за последний час. Из общего числа жалоб 98% приходятся на Россию.
Из графика следует, что массовый сбой начался после 00.00 в пятницу.