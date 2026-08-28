https://1prime.ru/20260828/sertifikat-872775426.html
Azur Air сможет самостоятельно обслуживать двигатели Boeing 767
Azur Air сможет самостоятельно обслуживать двигатели Boeing 767 - 28.08.2026, ПРАЙМ
Azur Air сможет самостоятельно обслуживать двигатели Boeing 767
Авиакомпания Azur Air получила одобрение Росавиации на расширение сертификата по техническому обслуживанию самолетов и авиадвигателей, теперь перевозчик сможет... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:17+0300
2026-08-28T15:17+0300
2026-08-28T15:21+0300
бизнес
azur air
росавиация
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air получила одобрение Росавиации на расширение сертификата по техническому обслуживанию самолетов и авиадвигателей, теперь перевозчик сможет самостоятельно обслуживать двигатели самолетов Boeing 767, сообщила компания. "Авиакомпания Azur Air получила одобрение Росавиации на расширение сертификата Azur Air по техническому обслуживанию воздушных судов и авиационных двигателей. Авиакомпания получила рейтинг категории B1, который дает право самостоятельно обслуживать двигатели CF6-80C2 и PW4000-94, устанавливаемые на самолеты Boeing 767 — основной тип воздушных судов в парке Azur Air", - говорится в сообщении. Присвоенный компании рейтинг B1 позволяет проводить периодическое техническое обслуживание двигателей, выполнение сервисных бюллетеней и модификаций, демонтаж и монтаж компонентов, консервацию двигателей и их хранение, а также опробование двигателей на всех режимах работы. "Расширение сертификата позволит Azur Air самостоятельно выполнять эти работы на двигателях собственного парка Boeing 767, а также на аналогичных двигателях других эксплуатантов. Это сократит сроки возвращения двигателей в эксплуатацию и повысит технологическую независимость авиакомпании", - отмечается также в сообщении. Ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air были введены 12 марта по итогам проверки. Росавиация сняла ограничения 2 июня, при этом отмечалось, что три из девяти самолетов компании по итогам проверки будут временно выведены из эксплуатации из-за отклонений в параметрах двигателей.
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бизнес, azur air, росавиация
Бизнес, Azur Air, Росавиация
Azur Air сможет самостоятельно обслуживать двигатели Boeing 767
Росавиация расширила сертификат Azur Air по техобслуживанию самолетов и двигателей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air получила одобрение Росавиации на расширение сертификата по техническому обслуживанию самолетов и авиадвигателей, теперь перевозчик сможет самостоятельно обслуживать двигатели самолетов Boeing 767, сообщила компания.
"Авиакомпания Azur Air получила одобрение Росавиации на расширение сертификата Azur Air по техническому обслуживанию воздушных судов и авиационных двигателей. Авиакомпания получила рейтинг категории B1, который дает право самостоятельно обслуживать двигатели CF6-80C2 и PW4000-94, устанавливаемые на самолеты Boeing 767 — основной тип воздушных судов в парке Azur Air", - говорится в сообщении.
Присвоенный компании рейтинг B1 позволяет проводить периодическое техническое обслуживание двигателей, выполнение сервисных бюллетеней и модификаций, демонтаж и монтаж компонентов, консервацию двигателей и их хранение, а также опробование двигателей на всех режимах работы.
"Расширение сертификата позволит Azur Air самостоятельно выполнять эти работы на двигателях собственного парка Boeing 767, а также на аналогичных двигателях других эксплуатантов. Это сократит сроки возвращения двигателей в эксплуатацию и повысит технологическую независимость авиакомпании", - отмечается также в сообщении.
Ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air были введены 12 марта по итогам проверки. Росавиация сняла ограничения 2 июня, при этом отмечалось, что три из девяти самолетов компании по итогам проверки будут временно выведены из эксплуатации из-за отклонений в параметрах двигателей.