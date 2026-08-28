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Azur Air сможет самостоятельно обслуживать двигатели Boeing 767

Azur Air сможет самостоятельно обслуживать двигатели Boeing 767 - 28.08.2026, ПРАЙМ

Azur Air сможет самостоятельно обслуживать двигатели Boeing 767

Авиакомпания Azur Air получила одобрение Росавиации на расширение сертификата по техническому обслуживанию самолетов и авиадвигателей, теперь перевозчик сможет... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T15:17+0300

2026-08-28T15:17+0300

2026-08-28T15:21+0300

бизнес

azur air

росавиация

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air получила одобрение Росавиации на расширение сертификата по техническому обслуживанию самолетов и авиадвигателей, теперь перевозчик сможет самостоятельно обслуживать двигатели самолетов Boeing 767, сообщила компания. "Авиакомпания Azur Air получила одобрение Росавиации на расширение сертификата Azur Air по техническому обслуживанию воздушных судов и авиационных двигателей. Авиакомпания получила рейтинг категории B1, который дает право самостоятельно обслуживать двигатели CF6-80C2 и PW4000-94, устанавливаемые на самолеты Boeing 767 — основной тип воздушных судов в парке Azur Air", - говорится в сообщении. Присвоенный компании рейтинг B1 позволяет проводить периодическое техническое обслуживание двигателей, выполнение сервисных бюллетеней и модификаций, демонтаж и монтаж компонентов, консервацию двигателей и их хранение, а также опробование двигателей на всех режимах работы. "Расширение сертификата позволит Azur Air самостоятельно выполнять эти работы на двигателях собственного парка Boeing 767, а также на аналогичных двигателях других эксплуатантов. Это сократит сроки возвращения двигателей в эксплуатацию и повысит технологическую независимость авиакомпании", - отмечается также в сообщении. Ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air были введены 12 марта по итогам проверки. Росавиация сняла ограничения 2 июня, при этом отмечалось, что три из девяти самолетов компании по итогам проверки будут временно выведены из эксплуатации из-за отклонений в параметрах двигателей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, azur air, росавиация