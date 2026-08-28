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Ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе нормализовалась - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе нормализовалась
Ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе нормализовалась - 28.08.2026, ПРАЙМ
Ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе нормализовалась
Ситуация с рублевой ликвидностью в российском банковском секторе по сравнению с предыдущим месяцем в настоящий момент "более или менее" нормализовалась, сообщил | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:16+0300
2026-08-28T10:16+0300
финансы
банки
россия
втб
минфин
ruonia
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Ситуация с рублевой ликвидностью в российском банковском секторе по сравнению с предыдущим месяцем в настоящий момент "более или менее" нормализовалась, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "По сравнению с предыдущим месяцем, когда мы наблюдали спред (к RUONIA - ред.) выше ключевой ставки, ситуация более или менее нормализовалась. Спред теперь ниже ключевой ставки", - сказал он. Также Пьянов добавил, что все нормативы ликвидности "в зеленой зоне", никаких проблем с ликвидностью для исполнения клиентских платежей в российской банковской системе не наблюдается. "То есть это не та ситуация, которая привела бы к какому-то изменению деятельности банковского сектора для потребителя, физического лица или юридического лица", - пояснил первый зампред ВТБ. "Но есть другие обстоятельства, которые не дают банковским казначеям расслабляться. Так, Минфин перенес размещение своего выпуска ОФЗ. Мы надеялись, что с каким-то лагом после этого размещения собранная ликвидность растечется обратно в банковский сектор через оплату контрактов, зарплаты и прочее. Этого пока не произошло", - продолжил Пьянов. Он добавил, что в ВТБ наблюдают ценовую конкуренцию банков, особенно на рынке продуктов для физических лиц и уход физлиц в наличные, но, по его словам, это не основание для беспокойства. "К той ситуации, которая была в начале года и когда спред к RUONIA был 1%, нам еще нужно стремиться… пока мы далеки от этого фактора", - отметил Пьянов.
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финансы, банки, россия, втб, минфин, ruonia
Финансы, Банки, РОССИЯ, ВТБ, Минфин, RUONIA
10:16 28.08.2026
 
Ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе нормализовалась

ВТБ: ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе более или менее нормализовалась

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Ситуация с рублевой ликвидностью в российском банковском секторе по сравнению с предыдущим месяцем в настоящий момент "более или менее" нормализовалась, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"По сравнению с предыдущим месяцем, когда мы наблюдали спред (к RUONIA - ред.) выше ключевой ставки, ситуация более или менее нормализовалась. Спред теперь ниже ключевой ставки", - сказал он.
Также Пьянов добавил, что все нормативы ликвидности "в зеленой зоне", никаких проблем с ликвидностью для исполнения клиентских платежей в российской банковской системе не наблюдается.
"То есть это не та ситуация, которая привела бы к какому-то изменению деятельности банковского сектора для потребителя, физического лица или юридического лица", - пояснил первый зампред ВТБ.
"Но есть другие обстоятельства, которые не дают банковским казначеям расслабляться. Так, Минфин перенес размещение своего выпуска ОФЗ. Мы надеялись, что с каким-то лагом после этого размещения собранная ликвидность растечется обратно в банковский сектор через оплату контрактов, зарплаты и прочее. Этого пока не произошло", - продолжил Пьянов.
Он добавил, что в ВТБ наблюдают ценовую конкуренцию банков, особенно на рынке продуктов для физических лиц и уход физлиц в наличные, но, по его словам, это не основание для беспокойства.
"К той ситуации, которая была в начале года и когда спред к RUONIA был 1%, нам еще нужно стремиться… пока мы далеки от этого фактора", - отметил Пьянов.
 
ФинансыБанкиРОССИЯВТБМинфинRUONIA
 
 
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