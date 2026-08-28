https://1prime.ru/20260828/situatsija-872760158.html

Ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе нормализовалась

Ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе нормализовалась - 28.08.2026, ПРАЙМ

Ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе нормализовалась

Ситуация с рублевой ликвидностью в российском банковском секторе по сравнению с предыдущим месяцем в настоящий момент "более или менее" нормализовалась, сообщил | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:16+0300

2026-08-28T10:16+0300

2026-08-28T10:16+0300

финансы

банки

россия

втб

минфин

ruonia

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872760158.jpg?1787901388

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Ситуация с рублевой ликвидностью в российском банковском секторе по сравнению с предыдущим месяцем в настоящий момент "более или менее" нормализовалась, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "По сравнению с предыдущим месяцем, когда мы наблюдали спред (к RUONIA - ред.) выше ключевой ставки, ситуация более или менее нормализовалась. Спред теперь ниже ключевой ставки", - сказал он. Также Пьянов добавил, что все нормативы ликвидности "в зеленой зоне", никаких проблем с ликвидностью для исполнения клиентских платежей в российской банковской системе не наблюдается. "То есть это не та ситуация, которая привела бы к какому-то изменению деятельности банковского сектора для потребителя, физического лица или юридического лица", - пояснил первый зампред ВТБ. "Но есть другие обстоятельства, которые не дают банковским казначеям расслабляться. Так, Минфин перенес размещение своего выпуска ОФЗ. Мы надеялись, что с каким-то лагом после этого размещения собранная ликвидность растечется обратно в банковский сектор через оплату контрактов, зарплаты и прочее. Этого пока не произошло", - продолжил Пьянов. Он добавил, что в ВТБ наблюдают ценовую конкуренцию банков, особенно на рынке продуктов для физических лиц и уход физлиц в наличные, но, по его словам, это не основание для беспокойства. "К той ситуации, которая была в начале года и когда спред к RUONIA был 1%, нам еще нужно стремиться… пока мы далеки от этого фактора", - отметил Пьянов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, втб, минфин, ruonia