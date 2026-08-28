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Следствие ходатайствует об аресте первого замглавы ТГК-2 Дураева

Следствие ходатайствует об аресте первого замглавы ТГК-2 Дураева - 28.08.2026, ПРАЙМ

Следствие ходатайствует об аресте первого замглавы ТГК-2 Дураева

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в превышении должностных полномочий первого замглавы ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, заседание проходит в Кировском... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:13+0300

2026-08-28T13:13+0300

2026-08-28T13:13+0300

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в превышении должностных полномочий первого замглавы ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, заседание проходит в Кировском райсуде Ярославля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. В пятницу в силовых структурах региона РИА Новости проинформировали о задержании в Ярославле первого заместителя гендиректора ПАО "ТГК-2" Дураева, который обвиняется в превышении должностных полномочий. "В Кировский районный суд города Ярославля поступило ходатайство следствия об избрании Марату Дураеву, обвиняемому в совершении 6 эпизодов преступления, предусмотренного пунктами "г, е" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Козлова. ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.

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россия, общество , ярославль, ярославская область