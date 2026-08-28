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СМИ: вступление Исландии в ЕС приведет к запрету китобойного промысла - 28.08.2026, ПРАЙМ
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СМИ: вступление Исландии в ЕС приведет к запрету китобойного промысла
СМИ: вступление Исландии в ЕС приведет к запрету китобойного промысла - 28.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: вступление Исландии в ЕС приведет к запрету китобойного промысла
Возможное вступление Исландии в Европейский союз приведет к запрету китобойного промысла из-за противоречия с внутренним правом ЕС, сообщила газета Politico. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:45+0300
2026-08-28T12:45+0300
мировая экономика
исландия
брюссель
норвегия
ес
politico
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Возможное вступление Исландии в Европейский союз приведет к запрету китобойного промысла из-за противоречия с внутренним правом ЕС, сообщила газета Politico. В Исландии 29 августа состоится референдум по вопросу возобновления переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Если избиратели поддержат возобновление переговоров, окончательные условия членства в ЕС потребуют одобрения на втором референдуме, в то время как голосование против положит конец попыткам возобновить переговоры. "Голосование за вновь откроет путь к членству, а вместе с ним и к правилам ЕС, запрещающим китобойный промысел", - пишет газета. Согласно директиве ЕС о сохранении мест обитаний, странам-членам запрещено осуществлять вылов и убийство любых китообразных, включая также дельфинов и морских свиней, говорится в статье. Исландия остается одной из трех стран наряду с Норвегией и Японией, где по прежнему разрешен коммерческий китобойный промысел. При этом квота на вылов 150 китов, выданная Исландским морским и пресноводным научно-исследовательским институтом, не приводит к снижению их популяции в водах страны, отмечает издание. Как сообщается в публикации, в ходе первых раундов переговоров с ЕС о вступлении в 2009-2012 годах вопрос запрета китобойной промышленности стал одним из препятствий для заключения сделки, поскольку отсутствие контроля за численностью китов может угрожать всей рыболовной отрасли Исландии. "Хотя китобойный промысел может быть экономически незначительным, рыболовство остается важной частью экономики страны, обеспечивая почти десятую часть валового внутреннего продукта", - пишет газета. Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году после мирового финансового кризиса. Переговоры начались в 2010 году, однако были заморожены в 2013 году новым правительством страны, в том числе из-за разногласий с Брюсселем по вопросам рыболовства и сельского хозяйства.
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мировая экономика, исландия, брюссель, норвегия, ес, politico
Мировая экономика, Исландия, Брюссель, НОРВЕГИЯ, ЕС, Politico
12:45 28.08.2026
 
СМИ: вступление Исландии в ЕС приведет к запрету китобойного промысла

Politico: вступление Исландии в ЕС приведет к запрету китобойного промысла

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Возможное вступление Исландии в Европейский союз приведет к запрету китобойного промысла из-за противоречия с внутренним правом ЕС, сообщила газета Politico.
В Исландии 29 августа состоится референдум по вопросу возобновления переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Если избиратели поддержат возобновление переговоров, окончательные условия членства в ЕС потребуют одобрения на втором референдуме, в то время как голосование против положит конец попыткам возобновить переговоры.
"Голосование за вновь откроет путь к членству, а вместе с ним и к правилам ЕС, запрещающим китобойный промысел", - пишет газета.
Согласно директиве ЕС о сохранении мест обитаний, странам-членам запрещено осуществлять вылов и убийство любых китообразных, включая также дельфинов и морских свиней, говорится в статье.
Исландия остается одной из трех стран наряду с Норвегией и Японией, где по прежнему разрешен коммерческий китобойный промысел. При этом квота на вылов 150 китов, выданная Исландским морским и пресноводным научно-исследовательским институтом, не приводит к снижению их популяции в водах страны, отмечает издание.
Как сообщается в публикации, в ходе первых раундов переговоров с ЕС о вступлении в 2009-2012 годах вопрос запрета китобойной промышленности стал одним из препятствий для заключения сделки, поскольку отсутствие контроля за численностью китов может угрожать всей рыболовной отрасли Исландии.
"Хотя китобойный промысел может быть экономически незначительным, рыболовство остается важной частью экономики страны, обеспечивая почти десятую часть валового внутреннего продукта", - пишет газета.
Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году после мирового финансового кризиса. Переговоры начались в 2010 году, однако были заморожены в 2013 году новым правительством страны, в том числе из-за разногласий с Брюсселем по вопросам рыболовства и сельского хозяйства.
 
Мировая экономикаИсландияБрюссельНОРВЕГИЯЕСPolitico
 
 
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