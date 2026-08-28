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"Соллерс" в I полугодии получила чистый убыток по МСФО
"Соллерс" в I полугодии получила чистый убыток по МСФО - 28.08.2026, ПРАЙМ
"Соллерс" в I полугодии получила чистый убыток по МСФО
Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" в первом полугодии получила чистый убыток по МСФО в 2,69 миллиарда рублей против убытка в 1,22 миллиарда... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T17:58+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" в первом полугодии получила чистый убыток по МСФО в 2,69 миллиарда рублей против убытка в 1,22 миллиарда годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка группы за отчетный период выросла на 29% и составила 33 миллиарда рублей против 25,5 миллиарда годом ранее.
Показатель EBITDA составил 123 миллиона рублей, а операционный убыток - 1,96 миллиарда рублей.
"В первом полугодии 2026 года компания продолжила реализацию проектов по расширению модельного ряда и формированию собственной компонентной базы", - прокомментировали в пресс-службе.
Там напомнили, что на предприятиях группы в Елабуге и Ульяновске было налажено производство пассажирских минивэнов Sollers SF1 и пикапов Sollers ST8 с автоматической коробкой передач по технологии полного цикла.
Кроме того, на индустриальной площадке в Ульяновске было запущено новое предприятие по производству кузовных деталей из российского оцинкованного металла - "Штамповые технологии", а также стартовало производство компонентов системы безопасности и сидений.
"Параллельно ведется подготовка к старту полномасштабного производства нового внедорожника Sollers S9, который с самого начала серийного выпуска получит широкий ряд отечественных комплектующих и высокий уровень локализации", - подытожили в компании.
Группа "Соллерс" - автопроизводитель, владеющий производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), двигатели и элементы трансмиссии - ЗМЗ (Заволжский моторный завод).
Также группа владеет заводом "СоллерсАлабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers, и заводом "Автомобильные индустриальные технологии" (АИТ) во Владивостоке, где производит междугородние и туристические автобусы. Акции компании торгуются на Московской бирже.
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бизнес, финансы, ульяновск, татарстан, владивосток, соллерс, уаз, sollers
Бизнес, Финансы, Ульяновск, ТАТАРСТАН, Владивосток, Соллерс, УАЗ, Sollers
"Соллерс" в I полугодии получила чистый убыток по МСФО
"Соллерс" в I полугодии получил убыток по МСФО в 2,69 миллиарда рублей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" в первом полугодии получила чистый убыток по МСФО в 2,69 миллиарда рублей против убытка в 1,22 миллиарда годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка группы за отчетный период выросла на 29% и составила 33 миллиарда рублей против 25,5 миллиарда годом ранее.
Показатель EBITDA составил 123 миллиона рублей, а операционный убыток - 1,96 миллиарда рублей.
"В первом полугодии 2026 года компания продолжила реализацию проектов по расширению модельного ряда и формированию собственной компонентной базы", - прокомментировали в пресс-службе.
Там напомнили, что на предприятиях группы в Елабуге и Ульяновске было налажено производство пассажирских минивэнов Sollers SF1 и пикапов Sollers ST8 с автоматической коробкой передач по технологии полного цикла.
Кроме того, на индустриальной площадке в Ульяновске было запущено новое предприятие по производству кузовных деталей из российского оцинкованного металла - "Штамповые технологии", а также стартовало производство компонентов системы безопасности и сидений.
"Параллельно ведется подготовка к старту полномасштабного производства нового внедорожника Sollers S9, который с самого начала серийного выпуска получит широкий ряд отечественных комплектующих и высокий уровень локализации", - подытожили в компании.
Группа "Соллерс" - автопроизводитель, владеющий производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), двигатели и элементы трансмиссии - ЗМЗ (Заволжский моторный завод).
Также группа владеет заводом "СоллерсАлабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers, и заводом "Автомобильные индустриальные технологии" (АИТ) во Владивостоке, где производит междугородние и туристические автобусы. Акции компании торгуются на Московской бирже.