https://1prime.ru/20260828/sollers-872785345.html

"Соллерс" в I полугодии получила чистый убыток по МСФО

"Соллерс" в I полугодии получила чистый убыток по МСФО - 28.08.2026, ПРАЙМ

"Соллерс" в I полугодии получила чистый убыток по МСФО

Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" в первом полугодии получила чистый убыток по МСФО в 2,69 миллиарда рублей против убытка в 1,22 миллиарда... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T17:58+0300

2026-08-28T17:58+0300

2026-08-28T17:58+0300

бизнес

финансы

ульяновск

татарстан

владивосток

соллерс

уаз

sollers

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872785345.jpg?1787929090

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" в первом полугодии получила чистый убыток по МСФО в 2,69 миллиарда рублей против убытка в 1,22 миллиарда годом ранее, следует из отчета компании. Выручка группы за отчетный период выросла на 29% и составила 33 миллиарда рублей против 25,5 миллиарда годом ранее. Показатель EBITDA составил 123 миллиона рублей, а операционный убыток - 1,96 миллиарда рублей. "В первом полугодии 2026 года компания продолжила реализацию проектов по расширению модельного ряда и формированию собственной компонентной базы", - прокомментировали в пресс-службе. Там напомнили, что на предприятиях группы в Елабуге и Ульяновске было налажено производство пассажирских минивэнов Sollers SF1 и пикапов Sollers ST8 с автоматической коробкой передач по технологии полного цикла. Кроме того, на индустриальной площадке в Ульяновске было запущено новое предприятие по производству кузовных деталей из российского оцинкованного металла - "Штамповые технологии", а также стартовало производство компонентов системы безопасности и сидений. "Параллельно ведется подготовка к старту полномасштабного производства нового внедорожника Sollers S9, который с самого начала серийного выпуска получит широкий ряд отечественных комплектующих и высокий уровень локализации", - подытожили в компании. Группа "Соллерс" - автопроизводитель, владеющий производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), двигатели и элементы трансмиссии - ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Также группа владеет заводом "СоллерсАлабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers, и заводом "Автомобильные индустриальные технологии" (АИТ) во Владивостоке, где производит междугородние и туристические автобусы. Акции компании торгуются на Московской бирже.

ульяновск

татарстан

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, ульяновск, татарстан, владивосток, соллерс, уаз, sollers