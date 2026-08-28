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Соцфонд с июня назначил новую семейную выплату для 1,3 миллиона россиян - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Соцфонд с июня назначил новую семейную выплату для 1,3 миллиона россиян
Соцфонд с июня назначил новую семейную выплату для 1,3 миллиона россиян - 28.08.2026, ПРАЙМ
Соцфонд с июня назначил новую семейную выплату для 1,3 миллиона россиян
Соцфонд с начала июня назначил новую ежегодную семейную выплату уже для 1,3 миллиона россиян, ее могут оформить работающие родители двух и более детей, сообщил... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:25+0300
2026-08-28T10:25+0300
россия
финансы
социальный фонд
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Соцфонд с начала июня назначил новую ежегодную семейную выплату уже для 1,3 миллиона россиян, ее могут оформить работающие родители двух и более детей, сообщил Социальный фонд. В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. Последним днем, когда в 2026 году можно будет обратиться за пособием, станет 30 сентября. "Социальный фонд оформил ежегодную семейную выплату 1,3 миллиона россиян. Получить ее могут работающие родители двух и более детей при условии уплаты налога на доходы физлиц за предыдущий год", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". Уточняется, что при назначении выплаты учитываются доходы и имущественная обеспеченность семьи. Заявление можно подать через Госуслуги, клиентские службы Соцфонда или МФЦ, при этом большинство семей оформляют выплату онлайн.
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россия, финансы, социальный фонд
РОССИЯ, Финансы, Социальный фонд
10:25 28.08.2026
 
Соцфонд с июня назначил новую семейную выплату для 1,3 миллиона россиян

Соцфонд с начала июня назначил новую семейную выплату для 1,3 миллиона россиян

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Соцфонд с начала июня назначил новую ежегодную семейную выплату уже для 1,3 миллиона россиян, ее могут оформить работающие родители двух и более детей, сообщил Социальный фонд.
В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. Последним днем, когда в 2026 году можно будет обратиться за пособием, станет 30 сентября.
"Социальный фонд оформил ежегодную семейную выплату 1,3 миллиона россиян. Получить ее могут работающие родители двух и более детей при условии уплаты налога на доходы физлиц за предыдущий год", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что при назначении выплаты учитываются доходы и имущественная обеспеченность семьи. Заявление можно подать через Госуслуги, клиентские службы Соцфонда или МФЦ, при этом большинство семей оформляют выплату онлайн.
 
РОССИЯФинансыСоциальный фонд
 
 
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