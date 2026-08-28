https://1prime.ru/20260828/sotsfond-872760735.html

Соцфонд с июня назначил новую семейную выплату для 1,3 миллиона россиян

Соцфонд с июня назначил новую семейную выплату для 1,3 миллиона россиян - 28.08.2026, ПРАЙМ

Соцфонд с июня назначил новую семейную выплату для 1,3 миллиона россиян

Соцфонд с начала июня назначил новую ежегодную семейную выплату уже для 1,3 миллиона россиян, ее могут оформить работающие родители двух и более детей, сообщил... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:25+0300

2026-08-28T10:25+0300

2026-08-28T10:25+0300

россия

финансы

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872760735.jpg?1787901939

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Соцфонд с начала июня назначил новую ежегодную семейную выплату уже для 1,3 миллиона россиян, ее могут оформить работающие родители двух и более детей, сообщил Социальный фонд. В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. Последним днем, когда в 2026 году можно будет обратиться за пособием, станет 30 сентября. "Социальный фонд оформил ежегодную семейную выплату 1,3 миллиона россиян. Получить ее могут работающие родители двух и более детей при условии уплаты налога на доходы физлиц за предыдущий год", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". Уточняется, что при назначении выплаты учитываются доходы и имущественная обеспеченность семьи. Заявление можно подать через Госуслуги, клиентские службы Соцфонда или МФЦ, при этом большинство семей оформляют выплату онлайн.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, социальный фонд