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Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал выплатить дивиденды - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал выплатить дивиденды
Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал выплатить дивиденды - 28.08.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал выплатить дивиденды
Совет директоров компании "НоваБев Групп" (бывшей "Белуга Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, рекомендовал выплатить дивиденды по... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T18:05+0300
2026-08-28T18:05+0300
бизнес
белуга групп
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Совет директоров компании "НоваБев Групп" (бывшей "Белуга Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2026 года в размере 8 рублей на обыкновенную акцию, сообщает компания. "Принимая во внимание результаты NovaBev Group за шесть месяцев 2026 года рекомендовать собранию направить нераспределенную чистую прибыль общества по состоянию на 30.06.2026 на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере 8 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 12 октября 2026 года. Чистая прибыль "НоваБев Групп" по МСФО в первом полугодии 2026 года снизилась почти на 40% в годовом выражении - до 1,297 миллиарда рублей. При этом выручка выросла на 7,6% - до 74,391 миллиарда рублей, а показатель EBITDA увеличился на 9% и составил 10,047 миллиарда рублей.
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4.7
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, белуга групп
Бизнес, Белуга Групп
18:05 28.08.2026
 
Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал выплатить дивиденды в 8 рублей на акцию

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Совет директоров компании "НоваБев Групп" (бывшей "Белуга Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2026 года в размере 8 рублей на обыкновенную акцию, сообщает компания.
"Принимая во внимание результаты NovaBev Group за шесть месяцев 2026 года рекомендовать собранию направить нераспределенную чистую прибыль общества по состоянию на 30.06.2026 на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере 8 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 12 октября 2026 года.
Чистая прибыль "НоваБев Групп" по МСФО в первом полугодии 2026 года снизилась почти на 40% в годовом выражении - до 1,297 миллиарда рублей. При этом выручка выросла на 7,6% - до 74,391 миллиарда рублей, а показатель EBITDA увеличился на 9% и составил 10,047 миллиарда рублей.
 
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