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Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал выплатить дивиденды - 28.08.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров компании "НоваБев Групп" (бывшей "Белуга Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, рекомендовал выплатить дивиденды по... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T18:05+0300

2026-08-28T18:05+0300

2026-08-28T18:05+0300

бизнес

белуга групп

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Совет директоров компании "НоваБев Групп" (бывшей "Белуга Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2026 года в размере 8 рублей на обыкновенную акцию, сообщает компания. "Принимая во внимание результаты NovaBev Group за шесть месяцев 2026 года рекомендовать собранию направить нераспределенную чистую прибыль общества по состоянию на 30.06.2026 на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере 8 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 12 октября 2026 года. Чистая прибыль "НоваБев Групп" по МСФО в первом полугодии 2026 года снизилась почти на 40% в годовом выражении - до 1,297 миллиарда рублей. При этом выручка выросла на 7,6% - до 74,391 миллиарда рублей, а показатель EBITDA увеличился на 9% и составил 10,047 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, белуга групп