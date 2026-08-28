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Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить дивиденды - 28.08.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия текущего года в размере 45,21 рубля на акцию, следует из... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:56+0300

2026-08-28T16:56+0300

2026-08-28T17:05+0300

газпром

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия текущего года в размере 45,21 рубля на акцию, следует из отчетности компании."В августе 2026 года совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 1 полугодие 2026 года в размере 42,51 рублей на акцию", - говорится в отчете.Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу назначено на 29 сентября, принять участие в нем смогут акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 5 сентября. Реестр акционеров для получения дивидендов предлагается закрыть 13 октября."Газпром нефть" обычно платит дивиденды дважды в год. За весь 2025 год компания выплатила 45,41 рубля на обыкновенную акцию - 28,11 рубля финальных дивидендов и 17,30 рубля за первое полугодие.Уставный капитал компании состоит из 4,741 миллиарда обыкновенных акций номиналом 0,0016 рубля. Согласно дивидендной политике "Газпром нефти", целевой уровень дивидендных выплат компании составляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам первого полугодия показатель вырос в 1,7 раза в годовом выражении, до 286,1 миллиарда рублей."Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.

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