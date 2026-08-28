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Совет директоров ОАК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров ОАК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды
Совет директоров ОАК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды - 28.08.2026, ПРАЙМ
Совет директоров ОАК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды
Совет директоров ПАО "ОАК" рекомендовал акционерам компании не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года в связи с отсутствием чистой прибыли, сообщила... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:19+0300
2026-08-28T13:30+0300
оак
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "ОАК" рекомендовал акционерам компании не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года в связи с отсутствием чистой прибыли, сообщила компания. Согласно отчетности по РСБУ, опубликованной в феврале 2026 года, ОАК в прошлом году получила чистую прибыль в размере 6,9 миллиарда рублей. Однако в августе компания выпустила обобщенную исправленную бухгалтерскую отчетность, согласно которой чистый убыток за 2025 год составил 24,2 миллиарда рублей. "Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО "ОАК" по итогам 2025 года чистую прибыль общества не распределять, дивиденды по акциям общества не выплачивать", - говорится в сообщении. В последний раз ОАК выплачивала дивиденды по итогам 2014 года - 0,002 рубля на акцию. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы по созданию и поддержанию полного жизненного цикла авиационной техники.
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192
40
192
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оак
ОАК
13:19 28.08.2026 (обновлено: 13:30 28.08.2026)
 
Совет директоров ОАК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды

Совет директоров ОАК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "ОАК" рекомендовал акционерам компании не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года в связи с отсутствием чистой прибыли, сообщила компания.
Согласно отчетности по РСБУ, опубликованной в феврале 2026 года, ОАК в прошлом году получила чистую прибыль в размере 6,9 миллиарда рублей. Однако в августе компания выпустила обобщенную исправленную бухгалтерскую отчетность, согласно которой чистый убыток за 2025 год составил 24,2 миллиарда рублей.
"Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО "ОАК" по итогам 2025 года чистую прибыль общества не распределять, дивиденды по акциям общества не выплачивать", - говорится в сообщении.
В последний раз ОАК выплачивала дивиденды по итогам 2014 года - 0,002 рубля на акцию.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы по созданию и поддержанию полного жизненного цикла авиационной техники.
 
ОАК
 
 
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