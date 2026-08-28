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Совет директоров "Т Плюс" рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров "Т Плюс" рекомендовал выплатить дивиденды - 28.08.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "Т Плюс" рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров "Т Плюс" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в размере 0,09 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:27+0300

2026-08-28T16:27+0300

2026-08-28T16:30+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Т Плюс" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в размере 0,09 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. "Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам полугодия 2026 года в размере 0,089954268233680 рублей на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", - говорится в сообщении. Из них 0,083 рубля - за счет чистой прибыли по итогам отчетного периода и 0,007 рубля - из нераспределенной прибыли прошлых лет. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендуется установить 12 октября. Внеочередное собрание по вопросу дивидендов назначено на 30 сентября 2026 года в форме заочного голосования. "Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.

https://1prime.ru/20260828/pribyl-872779466.html

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