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В Совфеде призвали премьера Венгрии прекратить метания по АЭС "Пакш-2"

В Совфеде призвали премьера Венгрии прекратить метания по АЭС "Пакш-2" - 28.08.2026, ПРАЙМ

В Совфеде призвали премьера Венгрии прекратить метания по АЭС "Пакш-2"

Премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру пора прекратить метания в плане реализации проекта АЭС "Пакш-2", безопасность, энергетический суверенитет и доступное... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:33+0300

2026-08-28T16:33+0300

2026-08-28T16:33+0300

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владимир путин

виктор орбан

росатом

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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру пора прекратить метания в плане реализации проекта АЭС "Пакш-2", безопасность, энергетический суверенитет и доступное электричество для граждан страны - это не поле для политических игр, считает первый зампред международного комитета Совфеда Елена Перминова. Ранее Мадьяр поставил под сомнение уже выданное экологическое разрешение для строительства АЭС "Пакш-2". "Премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру пора прекратить метания и встать на позицию конструктивной, ответственной работы. Безопасность, энергетический суверенитет и доступное электричество для граждан Венгрии - это не поле для политических игр", - сказала политик РИА Новости. Перминова напомнила слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия является абсолютным и безусловным мировым лидером на рынке строительства атомных электростанций. "Наша страна - единственная держава на планете, которая обладает уникальными компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики: от добычи урана, обогащения и производства топлива до проектирования, строительства самых безопасных блоков, подготовки кадров и утилизации отходов", - подчеркнула она. Сенатор отметила, что надежность российских технологий доказана делом. "Пока Запад тонет в кризисе и энергозависимости, "Росатом" строит (АЭС – ред.) по всему миру, а внутри России планируется масштабное расширение географии размещения новых энергоблоков АЭС", - добавила она. По словам Перминовой, Венгрия благодаря прагматичному курсу Виктора Орбана уже получает дешевые и надежные энергоресурсы. "Заявления Петера Мадьяра - это прямая угроза экономике собственной страны", - считает сенатор. По мнению законодателя, венгерскому премьеру необходимо осознать простой факт: "продолжение успешного сотрудничества с Росатомом на АЭС "Пакш-2" полностью отвечает жизненным интересам самой Венгрии и энергетической стабильности всей Европы", сказала политик.

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россия, венгрия, запад, владимир путин, виктор орбан, росатом