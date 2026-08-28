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В Совфеде призвали премьера Венгрии прекратить метания по АЭС "Пакш-2" - 28.08.2026, ПРАЙМ
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В Совфеде призвали премьера Венгрии прекратить метания по АЭС "Пакш-2"
В Совфеде призвали премьера Венгрии прекратить метания по АЭС "Пакш-2" - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Совфеде призвали премьера Венгрии прекратить метания по АЭС "Пакш-2"
Премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру пора прекратить метания в плане реализации проекта АЭС "Пакш-2", безопасность, энергетический суверенитет и доступное... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:33+0300
2026-08-28T16:33+0300
россия
венгрия
запад
владимир путин
виктор орбан
росатом
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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру пора прекратить метания в плане реализации проекта АЭС "Пакш-2", безопасность, энергетический суверенитет и доступное электричество для граждан страны - это не поле для политических игр, считает первый зампред международного комитета Совфеда Елена Перминова. Ранее Мадьяр поставил под сомнение уже выданное экологическое разрешение для строительства АЭС "Пакш-2". "Премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру пора прекратить метания и встать на позицию конструктивной, ответственной работы. Безопасность, энергетический суверенитет и доступное электричество для граждан Венгрии - это не поле для политических игр", - сказала политик РИА Новости. Перминова напомнила слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия является абсолютным и безусловным мировым лидером на рынке строительства атомных электростанций. "Наша страна - единственная держава на планете, которая обладает уникальными компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики: от добычи урана, обогащения и производства топлива до проектирования, строительства самых безопасных блоков, подготовки кадров и утилизации отходов", - подчеркнула она. Сенатор отметила, что надежность российских технологий доказана делом. "Пока Запад тонет в кризисе и энергозависимости, "Росатом" строит (АЭС – ред.) по всему миру, а внутри России планируется масштабное расширение географии размещения новых энергоблоков АЭС", - добавила она. По словам Перминовой, Венгрия благодаря прагматичному курсу Виктора Орбана уже получает дешевые и надежные энергоресурсы. "Заявления Петера Мадьяра - это прямая угроза экономике собственной страны", - считает сенатор. По мнению законодателя, венгерскому премьеру необходимо осознать простой факт: "продолжение успешного сотрудничества с Росатомом на АЭС "Пакш-2" полностью отвечает жизненным интересам самой Венгрии и энергетической стабильности всей Европы", сказала политик.
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россия, венгрия, запад, владимир путин, виктор орбан, росатом
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин, Виктор Орбан, Росатом
16:33 28.08.2026
 
В Совфеде призвали премьера Венгрии прекратить метания по АЭС "Пакш-2"

Сенатор Перминова призвала премьера Венгрии Мадьяра прекратить метания

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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру пора прекратить метания в плане реализации проекта АЭС "Пакш-2", безопасность, энергетический суверенитет и доступное электричество для граждан страны - это не поле для политических игр, считает первый зампред международного комитета Совфеда Елена Перминова.
Ранее Мадьяр поставил под сомнение уже выданное экологическое разрешение для строительства АЭС "Пакш-2".
"Премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру пора прекратить метания и встать на позицию конструктивной, ответственной работы. Безопасность, энергетический суверенитет и доступное электричество для граждан Венгрии - это не поле для политических игр", - сказала политик РИА Новости.
Перминова напомнила слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия является абсолютным и безусловным мировым лидером на рынке строительства атомных электростанций.
"Наша страна - единственная держава на планете, которая обладает уникальными компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики: от добычи урана, обогащения и производства топлива до проектирования, строительства самых безопасных блоков, подготовки кадров и утилизации отходов", - подчеркнула она.
Сенатор отметила, что надежность российских технологий доказана делом. "Пока Запад тонет в кризисе и энергозависимости, "Росатом" строит (АЭС – ред.) по всему миру, а внутри России планируется масштабное расширение географии размещения новых энергоблоков АЭС", - добавила она.
По словам Перминовой, Венгрия благодаря прагматичному курсу Виктора Орбана уже получает дешевые и надежные энергоресурсы. "Заявления Петера Мадьяра - это прямая угроза экономике собственной страны", - считает сенатор.
По мнению законодателя, венгерскому премьеру необходимо осознать простой факт: "продолжение успешного сотрудничества с Росатомом на АЭС "Пакш-2" полностью отвечает жизненным интересам самой Венгрии и энергетической стабильности всей Европы", сказала политик.
 
РОССИЯВЕНГРИЯЗАПАДВладимир ПутинВиктор ОрбанРосатом
 
 
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