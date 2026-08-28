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Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО упала в 2,6 раза - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО упала в 2,6 раза
Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО упала в 2,6 раза - 28.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО упала в 2,6 раза
Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО за первое полугодие 2026 года снизилась в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33,131... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T18:38+0300
2026-08-28T18:38+0300
финансы
россия
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО за первое полугодие 2026 года снизилась в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33,131 миллиона рублей, следует из сообщения биржи. "Прибыль за отчетный период составила 33,13 миллиона рублей; совокупный доход - минус 307,32 миллиона рублей по сравнению с доходом 560,61 миллиона рублей за первое полугодие 2025 года, что обусловлено отрицательным показателем прочего совокупного дохода вследствие отрицательной переоценки вложений в ОФЗ на фоне роста их доходности", - говорится в сообщении. Показатель EBITDA вырос на 4,4% и составил 391,1 миллиона рублей против 374,52 миллиона по итогам аналогичного периода прошлого года. Рентабельность по EBITDA составила 21,1% (21,7% в первом полугодии 2025 года). Операционные доходы выросли на 7,2%, до 1,85 миллиарда рублей по сравнению с 1,73 миллиарда рублей за первое полугодие 2025 года. Доходы по услугам и комиссиям, полученные в основном за счет роста объема торгов российскими ценными бумагами, увеличились на 41%, составив 333,55 миллиона рублей (236,47 миллиона рублей в первом полугодии 2025 года). Процентные доходы сократились на 23%, до 1,37 миллиарда рублей. Процентные расходы снизились на 11,9% и составили 245,42 миллиона рублей, что обусловлено общим снижением процентных ставок. Собственный капитал биржи снизился на 1,3%, до 22,14 миллиарда рублей (22,44 миллиарда рублей на 31 декабря 2025 года).
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192
40
192
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финансы, россия
Финансы, РОССИЯ
18:38 28.08.2026
 
Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО упала в 2,6 раза

Чистая прибыль "СПБ биржи" за первое полугодие 2026 года снизилась в 2,6 раза

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО за первое полугодие 2026 года снизилась в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33,131 миллиона рублей, следует из сообщения биржи.
"Прибыль за отчетный период составила 33,13 миллиона рублей; совокупный доход - минус 307,32 миллиона рублей по сравнению с доходом 560,61 миллиона рублей за первое полугодие 2025 года, что обусловлено отрицательным показателем прочего совокупного дохода вследствие отрицательной переоценки вложений в ОФЗ на фоне роста их доходности", - говорится в сообщении.
Показатель EBITDA вырос на 4,4% и составил 391,1 миллиона рублей против 374,52 миллиона по итогам аналогичного периода прошлого года. Рентабельность по EBITDA составила 21,1% (21,7% в первом полугодии 2025 года).
Операционные доходы выросли на 7,2%, до 1,85 миллиарда рублей по сравнению с 1,73 миллиарда рублей за первое полугодие 2025 года. Доходы по услугам и комиссиям, полученные в основном за счет роста объема торгов российскими ценными бумагами, увеличились на 41%, составив 333,55 миллиона рублей (236,47 миллиона рублей в первом полугодии 2025 года).
Процентные доходы сократились на 23%, до 1,37 миллиарда рублей. Процентные расходы снизились на 11,9% и составили 245,42 миллиона рублей, что обусловлено общим снижением процентных ставок.
Собственный капитал биржи снизился на 1,3%, до 22,14 миллиарда рублей (22,44 миллиарда рублей на 31 декабря 2025 года).
 
ФинансыРОССИЯ
 
 
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