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"Спейс Инвест" намерена погасить требования ФНС по SR Space - 28.08.2026, ПРАЙМ
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"Спейс Инвест" намерена погасить требования ФНС по SR Space
"Спейс Инвест" намерена погасить требования ФНС по SR Space - 28.08.2026, ПРАЙМ
"Спейс Инвест" намерена погасить требования ФНС по SR Space
Компания "Спейс Инвест" направила в арбитражный суд Москвы заявление о намерении погасить требования Федеральной налоговой службы (ФНС) России, включенные в... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T11:14+0300
2026-08-28T11:14+0300
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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Компания "Спейс Инвест" направила в арбитражный суд Москвы заявление о намерении погасить требования Федеральной налоговой службы (ФНС) России, включенные в реестр требований кредиторов обанкротившейся частной российской космической компании SR Space, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них отмечается, что общая сумма задолженности АО "СР Спейс" перед ФНС в реестре составляет чуть более 5 миллионов рублей. Суд заявление о намерении погасить требования удовлетворил, установил для этого 30-дневный срок и назначил заседание по рассмотрению итогов погашения на 5 октября. Арбитражный суд Москвы год назад по заявлению ФНС России признал SR Space банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Конкурсным управляющим был утвержден Виталий Зыкин. Недавно суд перешел от упрощенной процедуры банкротства SR Space к общей, что связано с обнаружением ее имущества. В ходе инвентаризации Зыкин выявил у должника активы на сумму более 33 миллионов рублей. В реестр требований кредиторов SR Space ранее были включены требования Михаила Крапивного на 25 миллионов рублей, Альфа-банка (около 16 миллионов), АО "Московское научно-производственное объединение "Спектр" (более 14 миллионов) и Сбербанка (около 11 миллионов рублей). Гендиректор SR Space Олег Мансуров в августе прошлого года говорил РИА Новости, что пять ее космических спутников находятся в процессе производства, к ним уже готовы ключевые элементы бортовых систем. По данным информационного сервиса "БИР-Аналитик", единственный участник и гендиректор ООО "Спейс Инвест" - Анжелика Мансурова. SR Space - аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими массивами данных, создании и пуске сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для дистанционного зондирования Земли, наблюдения за экологией и климатом, обеспечения спутниковой связи для "интернета вещей".
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бизнес, финансы, москва, фнс россии, фнс, альфа-банк
Бизнес, Финансы, МОСКВА, ФНС России, ФНС, Альфа-банк
11:14 28.08.2026
 
"Спейс Инвест" намерена погасить требования ФНС по SR Space

"Спейс Инвест" подала в суд заявление о намерении погасить требования ФНС по SR Space

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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Компания "Спейс Инвест" направила в арбитражный суд Москвы заявление о намерении погасить требования Федеральной налоговой службы (ФНС) России, включенные в реестр требований кредиторов обанкротившейся частной российской космической компании SR Space, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них отмечается, что общая сумма задолженности АО "СР Спейс" перед ФНС в реестре составляет чуть более 5 миллионов рублей.
Суд заявление о намерении погасить требования удовлетворил, установил для этого 30-дневный срок и назначил заседание по рассмотрению итогов погашения на 5 октября.
Арбитражный суд Москвы год назад по заявлению ФНС России признал SR Space банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Конкурсным управляющим был утвержден Виталий Зыкин.
Недавно суд перешел от упрощенной процедуры банкротства SR Space к общей, что связано с обнаружением ее имущества. В ходе инвентаризации Зыкин выявил у должника активы на сумму более 33 миллионов рублей.
В реестр требований кредиторов SR Space ранее были включены требования Михаила Крапивного на 25 миллионов рублей, Альфа-банка (около 16 миллионов), АО "Московское научно-производственное объединение "Спектр" (более 14 миллионов) и Сбербанка (около 11 миллионов рублей).
Гендиректор SR Space Олег Мансуров в августе прошлого года говорил РИА Новости, что пять ее космических спутников находятся в процессе производства, к ним уже готовы ключевые элементы бортовых систем.
По данным информационного сервиса "БИР-Аналитик", единственный участник и гендиректор ООО "Спейс Инвест" - Анжелика Мансурова.
SR Space - аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими массивами данных, создании и пуске сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для дистанционного зондирования Земли, наблюдения за экологией и климатом, обеспечения спутниковой связи для "интернета вещей".
 
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