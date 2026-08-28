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Индекс потребительских настроений в США в августе упал до 51,7 пункта
Индекс потребительских настроений в США в августе упал до 51,7 пункта - 28.08.2026, ПРАЙМ
Индекс потребительских настроений в США в августе упал до 51,7 пункта
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T17:14+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в августе снизился до 51,7 пункта с 55,2 пункта в июле, сообщается на сайте университета.Предварительная оценка показала снижение значения до 51 пункта.Индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, сократился до 51,9 пункта с 54,8 пункта в июле, индекс экономических ожиданий снизился до 51,5 пункта с 55,4 пункта месяцем ранее.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
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мировая экономика, сша
Индекс потребительских настроений в США в августе упал до 51,7 пункта
Индекс потребительских настроений в США в августе упал до 51,7 пункта
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в августе снизился до 51,7 пункта с 55,2 пункта в июле, сообщается на сайте университета.
Предварительная оценка показала снижение значения до 51 пункта.
Индекс текущих экономических условий в США
, по окончательной оценке, сократился до 51,9 пункта с 54,8 пункта в июле, индекс экономических ожиданий снизился до 51,5 пункта с 55,4 пункта месяцем ранее.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.
Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.