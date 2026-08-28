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США намерены ограничить доступ филиала Banque Misr в ОАЭ к своей финсистеме

США намерены ограничить доступ филиала Banque Misr в ОАЭ к своей финсистеме - 28.08.2026, ПРАЙМ

США намерены ограничить доступ филиала Banque Misr в ОАЭ к своей финсистеме

Минфин США намерен ограничить доступ филиала крупного египетского банка Banque Misr в ОАЭ к финансовой системе страны, сообщает телеканал CBS. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T22:06+0300

2026-08-28T22:06+0300

2026-08-28T22:14+0300

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ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. Минфин США намерен ограничить доступ филиала крупного египетского банка Banque Misr в ОАЭ к финансовой системе страны, сообщает телеканал CBS. "Мы делаем первый шаг, чтобы привлечь банк к ответственности", - цитирует телеканал главу Минфина США Скотта Бессента. По его словам, руководство Banque Misr в ОАЭ не услышало предупреждения США о том, что против тех, кто помогает Ирану, будут введены ограничительные меры. Телеканал утверждает, что Минфин намерен закрыть доступ указанного филиала к финансовой системе США. США ранее объявили о введении санкций против управляющего дубайским отделением банка Резы Мохаммада Таиди.

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