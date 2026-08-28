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США вложат 100 миллионов долларов в стоянку для бомбардировщиков в Испании - 28.08.2026, ПРАЙМ
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США вложат 100 миллионов долларов в стоянку для бомбардировщиков в Испании
США вложат 100 миллионов долларов в стоянку для бомбардировщиков в Испании - 28.08.2026, ПРАЙМ
США вложат 100 миллионов долларов в стоянку для бомбардировщиков в Испании
Соединенные Штаты выделят до 100 миллионов долларов на расширение стоянки боевой авиации на авиабазе Морон в Испании, чтобы разместить там дополнительные... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T22:25+0300
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ВАШИНГТОН, 28 авг – ПРАЙМ. Соединенные Штаты выделят до 100 миллионов долларов на расширение стоянки боевой авиации на авиабазе Морон в Испании, чтобы разместить там дополнительные стратегические бомбардировщики B-52 с боекомплектом, следует из тендерной документации Инженерного командования ВМС США, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, проект предусматривает расширение перрона для размещения девяти самолетов без боеприпасов либо трех бомбардировщиков B-52 с полным боекомплектом. В рамках контракта также планируется обустроить десять топливных колодцев с трубопроводами, проложить новую подъездную дорогу для подвоза боеприпасов, смонтировать мачты освещения и перенести ЛЭП под землю. Стоимость работ в рамках данного стартового проекта оценивается в сумму от 25 до 100 миллионов долларов, а срок выполнения составит около 1038 дней с момента начала реализации, следует из документации. Сам проект входит в более масштабную пятилетнюю рамочную строительную программу ВМС США с общим бюджетом до 495 миллионов долларов, направленную на модернизацию военной инфраструктуры на базах в Испании, включая Роту и Морон. Согласно порталу Military Times, авиабаза Морон в Испании служит ключевой опорной точкой для ВВС и Корпуса морской пехоты США, обеспечивая логистическую поддержку и быстрое реагирование на кризисы в регионах ответственности Европейского и Африканского командований.
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сша, испания
Вооружения, США, ИСПАНИЯ
22:25 28.08.2026
 
США вложат 100 миллионов долларов в стоянку для бомбардировщиков в Испании

США вложат до 100 миллионов долларов в стоянку для бомбардировщиков B-52 в Испании

© AFP / US Air Force*Американский стратегический бомбардировщик B-52
*Американский стратегический бомбардировщик B-52 - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
© AFP / US Air Force
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ВАШИНГТОН, 28 авг – ПРАЙМ. Соединенные Штаты выделят до 100 миллионов долларов на расширение стоянки боевой авиации на авиабазе Морон в Испании, чтобы разместить там дополнительные стратегические бомбардировщики B-52 с боекомплектом, следует из тендерной документации Инженерного командования ВМС США, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, проект предусматривает расширение перрона для размещения девяти самолетов без боеприпасов либо трех бомбардировщиков B-52 с полным боекомплектом. В рамках контракта также планируется обустроить десять топливных колодцев с трубопроводами, проложить новую подъездную дорогу для подвоза боеприпасов, смонтировать мачты освещения и перенести ЛЭП под землю.
Стоимость работ в рамках данного стартового проекта оценивается в сумму от 25 до 100 миллионов долларов, а срок выполнения составит около 1038 дней с момента начала реализации, следует из документации.
Сам проект входит в более масштабную пятилетнюю рамочную строительную программу ВМС США с общим бюджетом до 495 миллионов долларов, направленную на модернизацию военной инфраструктуры на базах в Испании, включая Роту и Морон.
Согласно порталу Military Times, авиабаза Морон в Испании служит ключевой опорной точкой для ВВС и Корпуса морской пехоты США, обеспечивая логистическую поддержку и быстрое реагирование на кризисы в регионах ответственности Европейского и Африканского командований.
 
ВооруженияСШАИСПАНИЯ
 
 
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