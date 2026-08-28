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Стоимость пшеницы в Чикаго достигла максимума с февраля 2023 года

Стоимость пшеницы в Чикаго достигла максимума с февраля 2023 года - 28.08.2026, ПРАЙМ

Стоимость пшеницы в Чикаго достигла максимума с февраля 2023 года

Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в пятницу вечером растет почти на 2%, показатель достиг максимального значения с конца февраля 2023 года, свидетельствуют... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T17:58+0300

2026-08-28T17:58+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в пятницу вечером растет почти на 2%, показатель достиг максимального значения с конца февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.26 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожал на 1,74% относительно предыдущего закрытия - до 7,736 доллара за бушель. Минутами ранее показатель поднимался до 7,7784 доллара, что является максимумом с 21 февраля 2023 года. Стоимость пшеницы растет четвертую торговую сессию подряд. С начала августа она подорожала уже на 21%.

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