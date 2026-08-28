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Стоимость пшеницы в Чикаго достигла максимума с февраля 2023 года
Стоимость пшеницы в Чикаго достигла максимума с февраля 2023 года - 28.08.2026, ПРАЙМ
Стоимость пшеницы в Чикаго достигла максимума с февраля 2023 года
Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в пятницу вечером растет почти на 2%, показатель достиг максимального значения с конца февраля 2023 года, свидетельствуют... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T17:58+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в пятницу вечером растет почти на 2%, показатель достиг максимального значения с конца февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.26 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожал на 1,74% относительно предыдущего закрытия - до 7,736 доллара за бушель. Минутами ранее показатель поднимался до 7,7784 доллара, что является максимумом с 21 февраля 2023 года.
Стоимость пшеницы растет четвертую торговую сессию подряд. С начала августа она подорожала уже на 21%.
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рынок, торги
Стоимость пшеницы в Чикаго достигла максимума с февраля 2023 года
Цена пшеницы на бирже в Чикаго достигла максимума с февраля 2023 года
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в пятницу вечером растет почти на 2%, показатель достиг максимального значения с конца февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.26 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожал на 1,74% относительно предыдущего закрытия - до 7,736 доллара за бушель. Минутами ранее показатель поднимался до 7,7784 доллара, что является максимумом с 21 февраля 2023 года.
Стоимость пшеницы растет четвертую торговую сессию подряд. С начала августа она подорожала уже на 21%.