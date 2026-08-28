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Суд 31 августа рассмотрит жалобу МТС на отказ в взыскании $3 млн с Lenovo - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Суд 31 августа рассмотрит жалобу МТС на отказ в взыскании $3 млн с Lenovo
Суд 31 августа рассмотрит жалобу МТС на отказ в взыскании $3 млн с Lenovo - 28.08.2026, ПРАЙМ
Суд 31 августа рассмотрит жалобу МТС на отказ в взыскании $3 млн с Lenovo
Девятый арбитражный апелляционный суд 31 августа рассмотрит жалобу МТС на решение нижестоящей инстанции, которая в апреле отказала мобильному оператору во... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:15+0300
2026-08-28T12:15+0300
технологии
бизнес
москва
lenovo
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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд 31 августа рассмотрит жалобу МТС на решение нижестоящей инстанции, которая в апреле отказала мобильному оператору во взыскании чуть более 3 миллионов долларов с компании "Систематика", говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. В своем иске ПАО "Мобильные телесистемы" попросило взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков поставки серверов производства китайской компании Lenovo. Арбитражный суд Москвы исковые требования отклонил. Решение суда не опубликовано, так как разбирательство по просьбе истца проходило в закрытом режиме. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями дела, суд первой инстанции согласился с доводами ответчика о том, что нарушение сроков произошло из-за санкций, которые суд признал обстоятельством непреодолимой силы – форс-мажором. По его словам, "это первое дело в практике, где суд прямо признал санкции форс-мажором". При этом в деле нет прямых доказательств блокировки поставки из-за ограничительных мер, заявил собеседник агентства. По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "Систематика" - "деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий". Выручка компании за 2021 год превышала 2,5 миллиарда рублей, более свежих данных нет.
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192
40
192
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ПРАЙМ
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5
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40
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технологии, бизнес, москва, lenovo
Технологии, Бизнес, МОСКВА, Lenovo
12:15 28.08.2026
 
Суд 31 августа рассмотрит жалобу МТС на отказ в взыскании $3 млн с Lenovo

Суд 31 августа рассмотрит жалобу МТС на отказ в взыскании $3 млн с "Систематики"

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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд 31 августа рассмотрит жалобу МТС на решение нижестоящей инстанции, которая в апреле отказала мобильному оператору во взыскании чуть более 3 миллионов долларов с компании "Систематика", говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
В своем иске ПАО "Мобильные телесистемы" попросило взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков поставки серверов производства китайской компании Lenovo.
Арбитражный суд Москвы исковые требования отклонил. Решение суда не опубликовано, так как разбирательство по просьбе истца проходило в закрытом режиме.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями дела, суд первой инстанции согласился с доводами ответчика о том, что нарушение сроков произошло из-за санкций, которые суд признал обстоятельством непреодолимой силы – форс-мажором.
По его словам, "это первое дело в практике, где суд прямо признал санкции форс-мажором". При этом в деле нет прямых доказательств блокировки поставки из-за ограничительных мер, заявил собеседник агентства.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "Систематика" - "деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий". Выручка компании за 2021 год превышала 2,5 миллиарда рублей, более свежих данных нет.
 
ТехнологииБизнесМОСКВАLenovo
 
 
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