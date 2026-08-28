https://1prime.ru/20260828/sud-872764347.html
Суд 31 августа рассмотрит жалобу МТС на отказ в взыскании $3 млн с Lenovo
Суд 31 августа рассмотрит жалобу МТС на отказ в взыскании $3 млн с Lenovo - 28.08.2026, ПРАЙМ
Суд 31 августа рассмотрит жалобу МТС на отказ в взыскании $3 млн с Lenovo
Девятый арбитражный апелляционный суд 31 августа рассмотрит жалобу МТС на решение нижестоящей инстанции, которая в апреле отказала мобильному оператору во... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:15+0300
2026-08-28T12:15+0300
2026-08-28T12:15+0300
технологии
бизнес
москва
lenovo
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872764347.jpg?1787908510
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд 31 августа рассмотрит жалобу МТС на решение нижестоящей инстанции, которая в апреле отказала мобильному оператору во взыскании чуть более 3 миллионов долларов с компании "Систематика", говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
В своем иске ПАО "Мобильные телесистемы" попросило взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков поставки серверов производства китайской компании Lenovo.
Арбитражный суд Москвы исковые требования отклонил. Решение суда не опубликовано, так как разбирательство по просьбе истца проходило в закрытом режиме.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями дела, суд первой инстанции согласился с доводами ответчика о том, что нарушение сроков произошло из-за санкций, которые суд признал обстоятельством непреодолимой силы – форс-мажором.
По его словам, "это первое дело в практике, где суд прямо признал санкции форс-мажором". При этом в деле нет прямых доказательств блокировки поставки из-за ограничительных мер, заявил собеседник агентства.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "Систематика" - "деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий". Выручка компании за 2021 год превышала 2,5 миллиарда рублей, более свежих данных нет.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, москва, lenovo
Технологии, Бизнес, МОСКВА, Lenovo
Суд 31 августа рассмотрит жалобу МТС на отказ в взыскании $3 млн с Lenovo
Суд 31 августа рассмотрит жалобу МТС на отказ в взыскании $3 млн с "Систематики"
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд 31 августа рассмотрит жалобу МТС на решение нижестоящей инстанции, которая в апреле отказала мобильному оператору во взыскании чуть более 3 миллионов долларов с компании "Систематика", говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
В своем иске ПАО "Мобильные телесистемы" попросило взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков поставки серверов производства китайской компании Lenovo.
Арбитражный суд Москвы исковые требования отклонил. Решение суда не опубликовано, так как разбирательство по просьбе истца проходило в закрытом режиме.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями дела, суд первой инстанции согласился с доводами ответчика о том, что нарушение сроков произошло из-за санкций, которые суд признал обстоятельством непреодолимой силы – форс-мажором.
По его словам, "это первое дело в практике, где суд прямо признал санкции форс-мажором". При этом в деле нет прямых доказательств блокировки поставки из-за ограничительных мер, заявил собеседник агентства.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "Систематика" - "деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий". Выручка компании за 2021 год превышала 2,5 миллиарда рублей, более свежих данных нет.