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Суд арестовал акции совладелицы "Петербургского нефтяного терминала" - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Суд арестовал акции совладелицы "Петербургского нефтяного терминала"
Суд арестовал акции совладелицы "Петербургского нефтяного терминала" - 28.08.2026, ПРАЙМ
Суд арестовал акции совладелицы "Петербургского нефтяного терминала"
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на акции совладелицы АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) Елены Васильевой и 4,4... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T22:15+0300
2026-08-28T22:18+0300
санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на акции совладелицы АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) Елены Васильевой и 4,4 миллиарда рублей, начисленные ей в качестве дивидендов, в обеспечение иска Генпрокуратуры РФ, следует из материалов дела. Согласно материалам дела, Генпрокуратуры РФ обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о признании недействительными ряда сделок с ценными бумагами, заключенных в 2022 году. Также надзорное ведомство просит признать недействительным решение годового собрания акционеров АО "ПНТ". Ответчиками по делу выступают Васильева, Сергей Васильев и кипрская компания "Мобалко холдингс лимитед". По иску Генпрокуратуры РФ приняты обеспечительные меры. "Принять обеспечительные меры в виде: наложения ареста на находящиеся в распоряжении АО "Петербургский нефтяной терминал"… 4 410 194 354 рублей 66 копеек, которые распределены в пользу Васильевой Елены Леонидовны… на основании решения годового собрания общего собрания акционеров АО "ПНТ", оформленного протоколом от 19.06.2026 № 108", - говорится в определении суда. Согласно судебному акту, органам управления ПНТ запрещено "принимать и исполнять (реализовывать) решения о выплате в пользу Васильевой Елены Леонидовны распределенных дивидендов". Кроме того, наложен арест на 4538 обыкновенных акций АО "Петербургский нефтяной терминал", принадлежащих Васильевой. Слушание дела назначено на 11 сентября 2026 года. Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года по иску Генпрокуратуры был признан ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность РФ перешло 5546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составила около 55%, следует из этих данных.
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96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
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5
4.7
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санкт-петербург, ленинградская область
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область
22:15 28.08.2026 (обновлено: 22:18 28.08.2026)
 
Суд арестовал акции совладелицы "Петербургского нефтяного терминала"

Суд арестовал акции совладелицы "Петербургского нефтяного терминала" Васильевой

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на акции совладелицы АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) Елены Васильевой и 4,4 миллиарда рублей, начисленные ей в качестве дивидендов, в обеспечение иска Генпрокуратуры РФ, следует из материалов дела.
Согласно материалам дела, Генпрокуратуры РФ обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о признании недействительными ряда сделок с ценными бумагами, заключенных в 2022 году. Также надзорное ведомство просит признать недействительным решение годового собрания акционеров АО "ПНТ". Ответчиками по делу выступают Васильева, Сергей Васильев и кипрская компания "Мобалко холдингс лимитед". По иску Генпрокуратуры РФ приняты обеспечительные меры.
"Принять обеспечительные меры в виде: наложения ареста на находящиеся в распоряжении АО "Петербургский нефтяной терминал"… 4 410 194 354 рублей 66 копеек, которые распределены в пользу Васильевой Елены Леонидовны… на основании решения годового собрания общего собрания акционеров АО "ПНТ", оформленного протоколом от 19.06.2026 № 108", - говорится в определении суда.
Согласно судебному акту, органам управления ПНТ запрещено "принимать и исполнять (реализовывать) решения о выплате в пользу Васильевой Елены Леонидовны распределенных дивидендов".
Кроме того, наложен арест на 4538 обыкновенных акций АО "Петербургский нефтяной терминал", принадлежащих Васильевой.
Слушание дела назначено на 11 сентября 2026 года.
Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года по иску Генпрокуратуры был признан ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность РФ перешло 5546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составила около 55%, следует из этих данных.
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская область
 
 
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