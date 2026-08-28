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В Черном море загорелось торговое судно

В Черном море загорелось торговое судно - 28.08.2026, ПРАЙМ

В Черном море загорелось торговое судно

Торговое судно загорелось и затонуло после удара в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море, сообщает портал Informat. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T00:37+0300

2026-08-28T00:37+0300

2026-08-28T00:37+0300

мировая экономика

румыния

черное море

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Торговое судно загорелось и затонуло после удара в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море, сообщает портал Informat. Судно PROGRESS IV загорелось в 20 милях (32 километра) от прибрежного поселения Сфынту-Георге. "По судну был нанесен удар и оно, похоже, затонуло. Пока мы не знаем, кто и почему нанес удар. Будет проведено расследование", - заявил румынский президент Никушор Дан, которого цитирует портал. Все 12 членов экипажа были спасены, один моряк получил травмы.

румыния

черное море

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мировая экономика, румыния, черное море