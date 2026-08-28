https://1prime.ru/20260828/sudno-872753679.html
В Черном море загорелось торговое судно
В Черном море загорелось торговое судно - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Черном море загорелось торговое судно
Торговое судно загорелось и затонуло после удара в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море, сообщает портал Informat. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T00:37+0300
2026-08-28T00:37+0300
2026-08-28T00:37+0300
мировая экономика
румыния
черное море
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872753679.jpg?1787866675
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Торговое судно загорелось и затонуло после удара в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море, сообщает портал Informat.
Судно PROGRESS IV загорелось в 20 милях (32 километра) от прибрежного поселения Сфынту-Георге.
"По судну был нанесен удар и оно, похоже, затонуло. Пока мы не знаем, кто и почему нанес удар. Будет проведено расследование", - заявил румынский президент Никушор Дан, которого цитирует портал.
Все 12 членов экипажа были спасены, один моряк получил травмы.
румыния
черное море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, румыния, черное море
Мировая экономика, РУМЫНИЯ, Черное море
В Черном море загорелось торговое судно
Informat: торговое судно загорелось и затонуло в Черном море после удара
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Торговое судно загорелось и затонуло после удара в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море, сообщает портал Informat.
Судно PROGRESS IV загорелось в 20 милях (32 километра) от прибрежного поселения Сфынту-Георге.
"По судну был нанесен удар и оно, похоже, затонуло. Пока мы не знаем, кто и почему нанес удар. Будет проведено расследование", - заявил румынский президент Никушор Дан, которого цитирует портал.
Все 12 членов экипажа были спасены, один моряк получил травмы.