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Россия может обеспечить потребности в минеральном сырье, заявил Козлов

Россия может обеспечить потребности в минеральном сырье, заявил Козлов - 28.08.2026, ПРАЙМ

Россия может обеспечить потребности в минеральном сырье, заявил Козлов

Россия способна обеспечить потребности своей экономики в минеральном сырье и сейчас, и в будущем, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T15:48+0300

2026-08-28T15:48+0300

2026-08-28T15:48+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия способна обеспечить потребности своей экономики в минеральном сырье и сейчас, и в будущем, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "С точки зрения ресурсной базы Россия самодостаточна - это факт. Наша страна способна обеспечить как текущие потребности отечественной экономики, так и перспективные. Кроме того, Россия играет важную роль в мировом экспорте минерального сырья", - сказал министр. Но важно понимать, добавил он, что мало располагать ресурсной базой, надо уметь ее рационально и эффективно использовать. "Это одна из ключевых задач, которую сегодня решает Минприроды", - подчеркнул Козлов. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, владивосток, александр козлов, минприроды, вэф