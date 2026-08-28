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Россия может обеспечить потребности в минеральном сырье, заявил Козлов
Россия может обеспечить потребности в минеральном сырье, заявил Козлов - 28.08.2026, ПРАЙМ
Россия может обеспечить потребности в минеральном сырье, заявил Козлов
Россия способна обеспечить потребности своей экономики в минеральном сырье и сейчас, и в будущем, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:48+0300
2026-08-28T15:48+0300
2026-08-28T15:48+0300
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владивосток
александр козлов
минприроды
вэф
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия способна обеспечить потребности своей экономики в минеральном сырье и сейчас, и в будущем, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "С точки зрения ресурсной базы Россия самодостаточна - это факт. Наша страна способна обеспечить как текущие потребности отечественной экономики, так и перспективные. Кроме того, Россия играет важную роль в мировом экспорте минерального сырья", - сказал министр. Но важно понимать, добавил он, что мало располагать ресурсной базой, надо уметь ее рационально и эффективно использовать. "Это одна из ключевых задач, которую сегодня решает Минприроды", - подчеркнул Козлов. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, александр козлов, минприроды, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Александр Козлов, Минприроды, ВЭФ
Россия может обеспечить потребности в минеральном сырье, заявил Козлов
Козлов: Россия способна обеспечить потребности своей экономики в минеральном сырье
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия способна обеспечить потребности своей экономики в минеральном сырье и сейчас, и в будущем, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"С точки зрения ресурсной базы Россия самодостаточна - это факт. Наша страна способна обеспечить как текущие потребности отечественной экономики, так и перспективные. Кроме того, Россия играет важную роль в мировом экспорте минерального сырья", - сказал министр.
Но важно понимать, добавил он, что мало располагать ресурсной базой, надо уметь ее рационально и эффективно использовать.
"Это одна из ключевых задач, которую сегодня решает Минприроды
", - подчеркнул Козлов
.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ
.