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Т-Банк зафиксировал рост мошеннических схем с участием курьеров - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Т-Банк зафиксировал рост мошеннических схем с участием курьеров
Т-Банк зафиксировал рост мошеннических схем с участием курьеров - 28.08.2026, ПРАЙМ
Т-Банк зафиксировал рост мошеннических схем с участием курьеров
Т-Банк во втором квартале 2026 года зафиксировал рост мошеннических схем с участием курьеров, которые ищут легальную работу в службе доставки и не подозревают... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T08:17+0300
2026-08-28T08:17+0300
финансы
банки
мвд
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Т-Банк во втором квартале 2026 года зафиксировал рост мошеннических схем с участием курьеров, которые ищут легальную работу в службе доставки и не подозревают об участии в аферах, сообщили в пресс-службе банка. "Т-Банк во втором квартале 2026 года зафиксировал всплеск мошеннических атак с участием курьеров. Сценарий прежний — жертву запугивают и убеждают срочно "спасать" деньги. Но теперь их просят не переводить на "безопасный счет", а отдать в руки "доверенному лицу" или инкассатору", - рассказали в банке. Данные МВД подтверждают этот тренд, в ведомстве фиксируют рост на 40% за последние полгода. При этом жертвами видоизмененной схемы становятся и сами курьеры – для передачи денег злоумышленники используют людей, которые ищут легальную работу в службе доставки и не подозревают об участии в мошенничестве, уточняется в материалах кредитной организации. "Обман выглядит убедительно: человек откликается на вакансию курьера, после чего наниматель предлагает доставлять ценные посылки вроде документов или наличных. Курьер выполняет заказ, забирает у жертвы пакет и отвозит его по адресу, даже не зная, что внутри", - добавили в банке. В такой схеме страдают все: обманутый человек теряет сбережения, а курьеру грозит уголовный срок за соучастие в мошенничестве, говорится в релизе. "И доказать полиции, что он просто выполняли работу, будет сложно. Он устраивается на работу, как правило, по объявлению в мессенджере, минуя все легальные источники трудоустройства", - указали в пресс-службе. "Никаких трудовых или иных гражданско-правовых договоров работодатель-мошенник не заключает. Заработная плата за доставку происходит неофициально, по факту выполнения заказа, что также свидетельствуют об участии в нелегальной деятельности", - заключается в материалах.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
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финансы, банки, мвд
Финансы, Банки, МВД
08:17 28.08.2026
 
Т-Банк зафиксировал рост мошеннических схем с участием курьеров

Т-Банк во II квартале зафиксировал рост мошеннических схем с участием курьеров

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Т-Банк во втором квартале 2026 года зафиксировал рост мошеннических схем с участием курьеров, которые ищут легальную работу в службе доставки и не подозревают об участии в аферах, сообщили в пресс-службе банка.
"Т-Банк во втором квартале 2026 года зафиксировал всплеск мошеннических атак с участием курьеров. Сценарий прежний — жертву запугивают и убеждают срочно "спасать" деньги. Но теперь их просят не переводить на "безопасный счет", а отдать в руки "доверенному лицу" или инкассатору", - рассказали в банке.
Данные МВД подтверждают этот тренд, в ведомстве фиксируют рост на 40% за последние полгода. При этом жертвами видоизмененной схемы становятся и сами курьеры – для передачи денег злоумышленники используют людей, которые ищут легальную работу в службе доставки и не подозревают об участии в мошенничестве, уточняется в материалах кредитной организации.
"Обман выглядит убедительно: человек откликается на вакансию курьера, после чего наниматель предлагает доставлять ценные посылки вроде документов или наличных. Курьер выполняет заказ, забирает у жертвы пакет и отвозит его по адресу, даже не зная, что внутри", - добавили в банке.
В такой схеме страдают все: обманутый человек теряет сбережения, а курьеру грозит уголовный срок за соучастие в мошенничестве, говорится в релизе. "И доказать полиции, что он просто выполняли работу, будет сложно. Он устраивается на работу, как правило, по объявлению в мессенджере, минуя все легальные источники трудоустройства", - указали в пресс-службе.
"Никаких трудовых или иных гражданско-правовых договоров работодатель-мошенник не заключает. Заработная плата за доставку происходит неофициально, по факту выполнения заказа, что также свидетельствуют об участии в нелегальной деятельности", - заключается в материалах.
 
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