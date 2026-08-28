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Между Таджикистаном и Пакистаном планируется запуск прямых рейсов

Между Таджикистаном и Пакистаном планируется запуск прямых рейсов - 28.08.2026, ПРАЙМ

Между Таджикистаном и Пакистаном планируется запуск прямых рейсов

Запуск прямых рейсов планируется между Таджикистаном и Пакистаном, это поможет увеличить турпоток между странами, сообщил пакистанский посол в Душанбе Ирфан... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T12:45+0300

2026-08-28T12:45+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Запуск прямых рейсов планируется между Таджикистаном и Пакистаном, это поможет увеличить турпоток между странами, сообщил пакистанский посол в Душанбе Ирфан Ахмад. По его словам, этот вопрос обсуждался на уровне глав государств и министерств иностранных дел двух стран. "Прямые рейсы могут укрепить связи между народами. Прежде всего это поможет привлечь больше туристов из Пакистана в Таджикистан", — отметил Ахмад в четверг на встрече с представителями СМИ Таджикистана в Душанбе. Посол также отметил, что после запуска прямых рейсов Таджикистан ежегодно смогут посещать 10–20 тысяч туристов из Пакистана. Он выразил надежду, что авиасообщение между двумя странами будет запущено в ближайшем будущем. В настоящее время Таджикистан имеет прямое авиасообщение с более чем 13 странами. Популярными направлениями являются Россия, Турция, ОАЭ и Китай.

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бизнес, россия, мировая экономика, таджикистан, пакистан, душанбе