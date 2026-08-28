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Форум помог Таджикистану подписать соглашения на 100 миллионов долларов

Форум помог Таджикистану подписать соглашения на 100 миллионов долларов - 28.08.2026, ПРАЙМ

Форум помог Таджикистану подписать соглашения на 100 миллионов долларов

Международный форум "Цифровизация свободных экономических зон в контексте Евразии" в Согдийской области на севере Таджикистана завершился подписанием 12... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:12+0300

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2026-08-28T16:21+0300

мировая экономика

таджикистан

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Международный форум "Цифровизация свободных экономических зон в контексте Евразии" в Согдийской области на севере Таджикистана завершился подписанием 12 соглашений и меморандумов о сотрудничестве более чем на 100 миллионов долларов, сообщает национальное агентство Ховар. Форум прошел 27 августа в городе Гулистон. В нем приняли участие представители государственных органов, свободных экономических зон (СЭЗ) Таджикистана и зарубежных стран, международных и финансовых организаций, иностранные инвесторы, производственные, торговые и логистические компании, а также разработчики цифровых платформ. "В рамках форума ("Цифровизация свободных экономических зон в контексте Евразии" в Гулистоне - ред.) состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве, меморандумов о взаимопонимании и других партнерских документов. В общей сложности было подписано 12 документов о сотрудничестве на сумму свыше 966 миллионов сомони (более 100 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что целью форума было создание международной диалоговой площадки для обсуждения роли цифровых технологий в повышении эффективности СЭЗ. По состоянию на 1 июля 2026 года в пяти свободных экономических зонах Таджикистана зарегистрированы 123 местные и иностранные компании.

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мировая экономика, таджикистан