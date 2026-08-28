https://1prime.ru/20260828/telegram-872755539.html
Telegram заблокировал более 100 тысяч групп и каналов
Telegram заблокировал более 100 тысяч групп и каналов - 28.08.2026, ПРАЙМ
Telegram заблокировал более 100 тысяч групп и каналов
Telegram по итогам четверга заблокировал у себя более 100 тысяч групп и каналов, такая отметка была превышена впервые на этой неделе, следует из статистики... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T07:50+0300
2026-08-28T07:50+0300
2026-08-28T07:50+0300
технологии
павел дуров
telegram
вконтакте
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872755539.jpg?1787892647
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Telegram по итогам четверга заблокировал у себя более 100 тысяч групп и каналов, такая отметка была превышена впервые на этой неделе, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, мессенджер заблокировал за четверг 106 378 групп и каналов, выше отметки в 100 тысяч показатель поднялся впервые с 23 августа (в тот день было 101 085 блокировок).
За неделю мессенджер суммарно заблокировал 377 039 групп и каналов, из них 2781 сообщество, "связанное с терроризмом".
С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 23 999 659, из них 166 894 сообщества, "связанные с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, павел дуров, telegram, вконтакте
Технологии, Павел Дуров, Telegram, ВКонтакте
Telegram заблокировал более 100 тысяч групп и каналов
Telegram заблокировал у себя более 100 тысяч групп и каналов
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Telegram по итогам четверга заблокировал у себя более 100 тысяч групп и каналов, такая отметка была превышена впервые на этой неделе, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, мессенджер заблокировал за четверг 106 378 групп и каналов, выше отметки в 100 тысяч показатель поднялся впервые с 23 августа (в тот день было 101 085 блокировок).
За неделю мессенджер суммарно заблокировал 377 039 групп и каналов, из них 2781 сообщество, "связанное с терроризмом".
С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 23 999 659, из них 166 894 сообщества, "связанные с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.