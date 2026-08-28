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В Ярославской области задержали первого замгендиректора ТГК-2

В Ярославской области задержали первого замгендиректора ТГК-2 - 28.08.2026, ПРАЙМ

В Ярославской области задержали первого замгендиректора ТГК-2

Первый замгендиректора ПАО "ТГК-2" Марат Дураев задержан в Ярославской области в рамках уголовного дела, рассказали РИА Новости в силовых структурах. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T11:23+0300

2026-08-28T11:23+0300

2026-08-28T11:23+0300

россия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Первый замгендиректора ПАО "ТГК-2" Марат Дураев задержан в Ярославской области в рамках уголовного дела, рассказали РИА Новости в силовых структурах. "Он задержан, планируется избрание меры пресечения", - сказал собеседник. Он не уточнил, что инкриминируют Дураеву. На сайте ПАО "ТГК-2" имя Дураева не значится, однако в открытых источниках содержатся сведения о кандидатах в совет директоров ПАО "ТГК-2", выдвинутых для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров 26 июля 2026 года. Там Дураев обозначен как действующий член совета компании, первый заместитель генерального директора. ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.

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россия, ярославская область