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В Ярославской области задержали первого замгендиректора ТГК-2
В Ярославской области задержали первого замгендиректора ТГК-2 - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Ярославской области задержали первого замгендиректора ТГК-2
Первый замгендиректора ПАО "ТГК-2" Марат Дураев задержан в Ярославской области в рамках уголовного дела, рассказали РИА Новости в силовых структурах. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T11:23+0300
2026-08-28T11:23+0300
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россия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Первый замгендиректора ПАО "ТГК-2" Марат Дураев задержан в Ярославской области в рамках уголовного дела, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
"Он задержан, планируется избрание меры пресечения", - сказал собеседник.
Он не уточнил, что инкриминируют Дураеву.
На сайте ПАО "ТГК-2" имя Дураева не значится, однако в открытых источниках содержатся сведения о кандидатах в совет директоров ПАО "ТГК-2", выдвинутых для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров 26 июля 2026 года. Там Дураев обозначен как действующий член совета компании, первый заместитель генерального директора.
ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.
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РОССИЯ, Ярославская область
В Ярославской области задержали первого замгендиректора ТГК-2
В Ярославской области задержали первого замгендиректора ТГК-2 Дураева
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Первый замгендиректора ПАО "ТГК-2" Марат Дураев задержан в Ярославской области в рамках уголовного дела, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
"Он задержан, планируется избрание меры пресечения", - сказал собеседник.
Он не уточнил, что инкриминируют Дураеву.
На сайте ПАО "ТГК-2" имя Дураева не значится, однако в открытых источниках содержатся сведения о кандидатах в совет директоров ПАО "ТГК-2", выдвинутых для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров 26 июля 2026 года. Там Дураев обозначен как действующий член совета компании, первый заместитель генерального директора.
ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.