https://1prime.ru/20260828/tgk-2-872763711.html
Первого замгендиректора ТГК-2 обвинили в превышении полномочий
Первого замгендиректора ТГК-2 обвинили в превышении полномочий - 28.08.2026, ПРАЙМ
Первого замгендиректора ТГК-2 обвинили в превышении полномочий
Первый замгендиректора ТГК-2 Марат Дураев обвиняется в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T11:41+0300
2026-08-28T11:41+0300
2026-08-28T11:41+0300
ярославская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872763711.jpg?1787906512
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Первый замгендиректора ТГК-2 Марат Дураев обвиняется в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Дураев был задержан в Ярославской области, планируется избрание меры пресечения, сообщили ранее агентству в силовых структурах.
По словам собеседника, первый заместитель гендиректора ПАО "ТГК-2" Дураев "обвиняется в превышении должностных полномочий".
ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.
ярославская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область
Первого замгендиректора ТГК-2 обвинили в превышении полномочий
Замгендиректора ТГК-2 Дураев обвиняется в превышении полномочий
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Первый замгендиректора ТГК-2 Марат Дураев обвиняется в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Дураев был задержан в Ярославской области, планируется избрание меры пресечения, сообщили ранее агентству в силовых структурах.
По словам собеседника, первый заместитель гендиректора ПАО "ТГК-2" Дураев "обвиняется в превышении должностных полномочий".
ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.