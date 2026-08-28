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Первого замгендиректора ТГК-2 обвинили в превышении полномочий

Первого замгендиректора ТГК-2 обвинили в превышении полномочий - 28.08.2026, ПРАЙМ

Первого замгендиректора ТГК-2 обвинили в превышении полномочий

Первый замгендиректора ТГК-2 Марат Дураев обвиняется в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T11:41+0300

2026-08-28T11:41+0300

2026-08-28T11:41+0300

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Первый замгендиректора ТГК-2 Марат Дураев обвиняется в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Дураев был задержан в Ярославской области, планируется избрание меры пресечения, сообщили ранее агентству в силовых структурах. По словам собеседника, первый заместитель гендиректора ПАО "ТГК-2" Дураев "обвиняется в превышении должностных полномочий". ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.

ярославская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ярославская область