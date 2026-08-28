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Первого замгендиректора ТГК-2 обвинили в превышении полномочий - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Первого замгендиректора ТГК-2 обвинили в превышении полномочий
Первого замгендиректора ТГК-2 обвинили в превышении полномочий - 28.08.2026, ПРАЙМ
Первого замгендиректора ТГК-2 обвинили в превышении полномочий
Первый замгендиректора ТГК-2 Марат Дураев обвиняется в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T11:41+0300
2026-08-28T11:41+0300
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Первый замгендиректора ТГК-2 Марат Дураев обвиняется в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Дураев был задержан в Ярославской области, планируется избрание меры пресечения, сообщили ранее агентству в силовых структурах. По словам собеседника, первый заместитель гендиректора ПАО "ТГК-2" Дураев "обвиняется в превышении должностных полномочий". ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.
ярославская область
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ярославская область
Ярославская область
11:41 28.08.2026
 
Первого замгендиректора ТГК-2 обвинили в превышении полномочий

Замгендиректора ТГК-2 Дураев обвиняется в превышении полномочий

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Первый замгендиректора ТГК-2 Марат Дураев обвиняется в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Дураев был задержан в Ярославской области, планируется избрание меры пресечения, сообщили ранее агентству в силовых структурах.
По словам собеседника, первый заместитель гендиректора ПАО "ТГК-2" Дураев "обвиняется в превышении должностных полномочий".
ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.
 
Ярославская область
 
 
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