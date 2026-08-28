Титановый парадокс: почему спрос растет, а цены падают

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Стоимость титановой губки на внутреннем рынке Китая в нынешнем месяце находится примерно на уровне 6,6 тысячи долларов за тонну, подешевев на 3,2% относительно июля 2026 года. Казалось бы, это абсурд: титан называют авиационным металлом, выпуск самолётов в мире набирает обороты, а цены всё равно падают. Разбираемся, что происходит на самом деле.Китай — крупнейший производитель титана в мире: в прошлом году там выпустили 260 тысяч тонн. По идее, спрос должен быть сильным, цены — расти. Однако ключевые авиастроительные концерны Boeing и Airbus действительно наращивают производство (в первом полугодии они поставили 314 и 350 машин соответственно, превысив показатели прошлого года), но объёмы выпуска титана в Китае всё равно превышают потребление всех авиапредприятий мира вместе взятых. Китайские металлургические компании буквально затопили рынок, пытаясь "загнать" продукцию куда только можно. И это давление уже ощутили на себе.Наглядный пример — южнокорейская Posco, которая с 2008 года развивала титановый бизнес. Вместе с Усть-Каменогорским титано-магниевым комбинатом (УКТМК) она создала совместное предприятие Posuk Titanium мощностью 11 тысяч тонн титановых слябов в год. Однако китайские игроки наводнили рынок Южной Кореи своим прокатом, и загрузка мощностей Posco упала ниже 30%. Производство стало экономически бессмысленным. У компании два пути — закрыть бизнес или найти покупателя. Второй вариант маловероятен, так что закрытие выглядит вполне реальным. Это может вызвать цепную реакцию: прекращение выпуска слябов на Posuk Titanium, а затем и падение производства титановой губки на УКТМК, которому придётся конкурировать с китайцами на фоне высоких энерготарифов.Парадокс в том, что китайский титан дешёвый, но не всегда качественный. В 2025 году разразился скандал: в самолётах Boeing и Airbus нашли бракованные детали из некачественного китайского титана. Теперь концерны крайне придирчиво подходят к закупкам из КНР. При этом Россия поставляет в Китай титановые слитки и полуфабрикаты, подтверждая качество отечественной продукции, превосходящее китайское.Добавляет напряжённости и ситуация с энергетикой в Китае. Расширение дата-центров для искусственного интеллекта ведёт к росту потребления электроэнергии, а сети и генерация не справляются. Стоимость электричества для промышленности растёт. Если тенденция сохранится, выпуск титановой губки в Китае, достигший в 2025 году рекордных 260 тысяч тонн, начнёт падать уже в ближайшие 1–2 года. В сходном положении — металлурги Японии и Казахстана.По прогнозам, мировое производство титана может снизиться с 370 тысяч тонн в 2025 году до 350–355 тысяч в 2026-м и до 330 тысяч тонн в 2027 году. Это падение может показаться небольшим, но качественный титан нужен во многих отраслях — от авиастроения до медицины. Спрос на него продолжит расти, и постепенно это приведёт к формированию дефицита. Китайское наводнение окажется временным, а настоящая борьба за качественный титан ещё впереди.Автор - промышленный эксперт Леонид Хазанов
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Стоимость титановой губки на внутреннем рынке Китая в нынешнем месяце находится примерно на уровне 6,6 тысячи долларов за тонну, подешевев на 3,2% относительно июля 2026 года. Казалось бы, это абсурд: титан называют авиационным металлом, выпуск самолётов в мире набирает обороты, а цены всё равно падают. Разбираемся, что происходит на самом деле.
Мировой спрос на титан в космической отрасли превысил 100 тонн в 2025 году
12 апреля, 19:01
Китай — крупнейший производитель титана в мире: в прошлом году там выпустили 260 тысяч тонн. По идее, спрос должен быть сильным, цены — расти. Однако ключевые авиастроительные концерны Boeing и Airbus действительно наращивают производство (в первом полугодии они поставили 314 и 350 машин соответственно, превысив показатели прошлого года), но объёмы выпуска титана в Китае всё равно превышают потребление всех авиапредприятий мира вместе взятых. Китайские металлургические компании буквально затопили рынок, пытаясь "загнать" продукцию куда только можно. И это давление уже ощутили на себе.
Наглядный пример — южнокорейская Posco, которая с 2008 года развивала титановый бизнес. Вместе с Усть-Каменогорским титано-магниевым комбинатом (УКТМК) она создала совместное предприятие Posuk Titanium мощностью 11 тысяч тонн титановых слябов в год. Однако китайские игроки наводнили рынок Южной Кореи своим прокатом, и загрузка мощностей Posco упала ниже 30%. Производство стало экономически бессмысленным. У компании два пути — закрыть бизнес или найти покупателя. Второй вариант маловероятен, так что закрытие выглядит вполне реальным. Это может вызвать цепную реакцию: прекращение выпуска слябов на Posuk Titanium, а затем и падение производства титановой губки на УКТМК, которому придётся конкурировать с китайцами на фоне высоких энерготарифов.
Парадокс в том, что китайский титан дешёвый, но не всегда качественный. В 2025 году разразился скандал: в самолётах Boeing и Airbus нашли бракованные детали из некачественного китайского титана. Теперь концерны крайне придирчиво подходят к закупкам из КНР. При этом Россия поставляет в Китай титановые слитки и полуфабрикаты, подтверждая качество отечественной продукции, превосходящее китайское.
Добавляет напряжённости и ситуация с энергетикой в Китае. Расширение дата-центров для искусственного интеллекта ведёт к росту потребления электроэнергии, а сети и генерация не справляются. Стоимость электричества для промышленности растёт. Если тенденция сохранится, выпуск титановой губки в Китае, достигший в 2025 году рекордных 260 тысяч тонн, начнёт падать уже в ближайшие 1–2 года. В сходном положении — металлурги Японии и Казахстана.
По прогнозам, мировое производство титана может снизиться с 370 тысяч тонн в 2025 году до 350–355 тысяч в 2026-м и до 330 тысяч тонн в 2027 году. Это падение может показаться небольшим, но качественный титан нужен во многих отраслях — от авиастроения до медицины. Спрос на него продолжит расти, и постепенно это приведёт к формированию дефицита. Китайское наводнение окажется временным, а настоящая борьба за качественный титан ещё впереди.
Автор - промышленный эксперт Леонид Хазанов
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