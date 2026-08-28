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ТМК в I полугодии снизила реализацию трубной продукции на треть

ТМК в I полугодии снизила реализацию трубной продукции на треть - 28.08.2026, ПРАЙМ

ТМК в I полугодии снизила реализацию трубной продукции на треть

Трубная металлургическая компания (ТМК) по итогам прошлого полугодия снизила реализацию трубной продукции примерно на треть, до 1,173 миллиона тонн, следует из... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T09:51+0300

2026-08-28T09:51+0300

2026-08-28T09:51+0300

бизнес

промышленность

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) по итогам прошлого полугодия снизила реализацию трубной продукции примерно на треть, до 1,173 миллиона тонн, следует из материалов компании. "Объем реализации трубной продукции в первом полугодии 2026 года составил 1 173 тысяч тонн, из которых объем реализации бесшовных труб - 1 002,5 тысячи тонн, сварных труб - 170,5 тысячи тонн", - сказано в сообщении. Согласно материалам компании, в первом полугодии прошлого года показатель достиг 1,786 миллиона тонн, следовательно, он снизился примерно на 34%. Общие продажи трубной продукции ТМК в прошлом году снизились на 30%, до 2,951 миллиона тонн. ТМК - ведущий в России поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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