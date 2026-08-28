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ТМК в полугодии нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем
ТМК в полугодии нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем - 28.08.2026, ПРАЙМ
ТМК в полугодии нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем
Трубная металлургическая компания (ТМК) в полугодовом выражении нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем, а экспорт - сохранила на стабильном... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T09:51+0300
2026-08-28T09:51+0300
2026-08-28T09:51+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) в полугодовом выражении нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем, а экспорт - сохранила на стабильном уровне, заявил генеральный директор предприятия Сергей Чикалов.
"ТМК в первом полугодии 2026 года удалось нарастить поставки на внутренний рынок относительно второго полугодия 2025 года и увеличить свою долю на рынке РФ. Экспортные поставки компании сохранились на стабильном уровне, ключевым регионом остались страны ближнего зарубежья", - приводятся его слова в релизе.
Глава компании подчеркнул, что спрос на высокотехнологичную трубную продукцию ТМК сохраняется и будет стимулироваться за счет высоких объемов горизонтального бурения, интенсификации добычи на зрелых месторождениях и освоении новых, со сложной геологией.
ТМК - ведущий в России поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики.
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бизнес, россия
ТМК в полугодии нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем
Глава ТМК Чикалов: компания нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) в полугодовом выражении нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем, а экспорт - сохранила на стабильном уровне, заявил генеральный директор предприятия Сергей Чикалов.
"ТМК в первом полугодии 2026 года удалось нарастить поставки на внутренний рынок относительно второго полугодия 2025 года и увеличить свою долю на рынке РФ. Экспортные поставки компании сохранились на стабильном уровне, ключевым регионом остались страны ближнего зарубежья", - приводятся его слова в релизе.
Глава компании подчеркнул, что спрос на высокотехнологичную трубную продукцию ТМК сохраняется и будет стимулироваться за счет высоких объемов горизонтального бурения, интенсификации добычи на зрелых месторождениях и освоении новых, со сложной геологией.
ТМК - ведущий в России поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики.