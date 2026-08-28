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ТМК в полугодии нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем

ТМК в полугодии нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем - 28.08.2026, ПРАЙМ

ТМК в полугодии нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем

Трубная металлургическая компания (ТМК) в полугодовом выражении нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем, а экспорт - сохранила на стабильном... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T09:51+0300

2026-08-28T09:51+0300

2026-08-28T09:51+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) в полугодовом выражении нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем, а экспорт - сохранила на стабильном уровне, заявил генеральный директор предприятия Сергей Чикалов. "ТМК в первом полугодии 2026 года удалось нарастить поставки на внутренний рынок относительно второго полугодия 2025 года и увеличить свою долю на рынке РФ. Экспортные поставки компании сохранились на стабильном уровне, ключевым регионом остались страны ближнего зарубежья", - приводятся его слова в релизе. Глава компании подчеркнул, что спрос на высокотехнологичную трубную продукцию ТМК сохраняется и будет стимулироваться за счет высоких объемов горизонтального бурения, интенсификации добычи на зрелых месторождениях и освоении новых, со сложной геологией. ТМК - ведущий в России поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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