Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ТМК в полугодии нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/tmk-872758740.html
ТМК в полугодии нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем
ТМК в полугодии нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем - 28.08.2026, ПРАЙМ
ТМК в полугодии нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем
Трубная металлургическая компания (ТМК) в полугодовом выражении нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем, а экспорт - сохранила на стабильном... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T09:51+0300
2026-08-28T09:51+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872758740.jpg?1787899907
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) в полугодовом выражении нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем, а экспорт - сохранила на стабильном уровне, заявил генеральный директор предприятия Сергей Чикалов. "ТМК в первом полугодии 2026 года удалось нарастить поставки на внутренний рынок относительно второго полугодия 2025 года и увеличить свою долю на рынке РФ. Экспортные поставки компании сохранились на стабильном уровне, ключевым регионом остались страны ближнего зарубежья", - приводятся его слова в релизе. Глава компании подчеркнул, что спрос на высокотехнологичную трубную продукцию ТМК сохраняется и будет стимулироваться за счет высоких объемов горизонтального бурения, интенсификации добычи на зрелых месторождениях и освоении новых, со сложной геологией. ТМК - ведущий в России поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
09:51 28.08.2026
 
ТМК в полугодии нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем

Глава ТМК Чикалов: компания нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) в полугодовом выражении нарастила поставки на внутренний рынок и долю на нем, а экспорт - сохранила на стабильном уровне, заявил генеральный директор предприятия Сергей Чикалов.
"ТМК в первом полугодии 2026 года удалось нарастить поставки на внутренний рынок относительно второго полугодия 2025 года и увеличить свою долю на рынке РФ. Экспортные поставки компании сохранились на стабильном уровне, ключевым регионом остались страны ближнего зарубежья", - приводятся его слова в релизе.
Глава компании подчеркнул, что спрос на высокотехнологичную трубную продукцию ТМК сохраняется и будет стимулироваться за счет высоких объемов горизонтального бурения, интенсификации добычи на зрелых месторождениях и освоении новых, со сложной геологией.
ТМК - ведущий в России поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала