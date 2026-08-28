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Фермеры США смогут сами перерабатывать свою продукцию, завил Трамп

Фермеры США смогут сами перерабатывать свою продукцию, завил Трамп - 28.08.2026, ПРАЙМ

Фермеры США смогут сами перерабатывать свою продукцию, завил Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что приказал начать разработку документов, которые позволят фермерам перерабатывать собственную продукцию в обход... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T17:08+0300

2026-08-28T17:08+0300

2026-08-28T17:08+0300

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ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что приказал начать разработку документов, которые позволят фермерам перерабатывать собственную продукцию в обход крупных корпораций. "Владельцы ранчо и фермеры всегда были для меня главным приоритетом. Они очень трудолюбивы, умны, эффективны и безупречно чисты... Я даю разрешение на составление юридических документов, которые позволят фермерам и владельцам ранчо получить право самостоятельно обрабатывать свою продукцию. Это должно произойти в ближайшее время", - написал президент в Truth Social. Трамп подчеркнул, что на протяжении долгого времени фермеры испытывали сложности с крупными пищевыми корпорациями, которые, по его мнению, уже организовали монополию в Штатах. "По сути, этих компаний всего четверо, что совсем не соответствует понятию конкуренции, и они отравляют жизнь нашим замечательным фермерам и владельцам ранчо. Я не могу этого допустить, верно?" - добавил американский лидер. По словам президента, будущие документы должны помочь фермерам "сломать" существующую монополию, значительная часть которой якобы принадлежит лицам вне Соединенных Штатов.

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бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп