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Фермеры США смогут сами перерабатывать свою продукцию, завил Трамп
Фермеры США смогут сами перерабатывать свою продукцию, завил Трамп - 28.08.2026, ПРАЙМ
Фермеры США смогут сами перерабатывать свою продукцию, завил Трамп
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что приказал начать разработку документов, которые позволят фермерам перерабатывать собственную продукцию в обход... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T17:08+0300
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ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что приказал начать разработку документов, которые позволят фермерам перерабатывать собственную продукцию в обход крупных корпораций. "Владельцы ранчо и фермеры всегда были для меня главным приоритетом. Они очень трудолюбивы, умны, эффективны и безупречно чисты... Я даю разрешение на составление юридических документов, которые позволят фермерам и владельцам ранчо получить право самостоятельно обрабатывать свою продукцию. Это должно произойти в ближайшее время", - написал президент в Truth Social. Трамп подчеркнул, что на протяжении долгого времени фермеры испытывали сложности с крупными пищевыми корпорациями, которые, по его мнению, уже организовали монополию в Штатах. "По сути, этих компаний всего четверо, что совсем не соответствует понятию конкуренции, и они отравляют жизнь нашим замечательным фермерам и владельцам ранчо. Я не могу этого допустить, верно?" - добавил американский лидер. По словам президента, будущие документы должны помочь фермерам "сломать" существующую монополию, значительная часть которой якобы принадлежит лицам вне Соединенных Штатов.
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бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп
Бизнес, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Фермеры США смогут сами перерабатывать свою продукцию, завил Трамп
Трамп приказал разработать документы, которые позволят фермерам перерабатывать продукцию
ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что приказал начать разработку документов, которые позволят фермерам перерабатывать собственную продукцию в обход крупных корпораций.
"Владельцы ранчо и фермеры всегда были для меня главным приоритетом. Они очень трудолюбивы, умны, эффективны и безупречно чисты... Я даю разрешение на составление юридических документов, которые позволят фермерам и владельцам ранчо получить право самостоятельно обрабатывать свою продукцию. Это должно произойти в ближайшее время", - написал президент в Truth Social.
Трамп
подчеркнул, что на протяжении долгого времени фермеры испытывали сложности с крупными пищевыми корпорациями, которые, по его мнению, уже организовали монополию в Штатах.
"По сути, этих компаний всего четверо, что совсем не соответствует понятию конкуренции, и они отравляют жизнь нашим замечательным фермерам и владельцам ранчо. Я не могу этого допустить, верно?" - добавил американский лидер.
По словам президента, будущие документы должны помочь фермерам "сломать" существующую монополию, значительная часть которой якобы принадлежит лицам вне Соединенных Штатов.
"Энергетический декаданс": в США констатировали провал стратегии Трампа