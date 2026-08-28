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Капвложения "Транснефти" в первом полугодии снизились на 1,1%

Капвложения "Транснефти" в первом полугодии снизились на 1,1% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Капвложения "Транснефти" в первом полугодии снизились на 1,1%

Капитальные вложения "Транснефти" в первом полугодии 2026 года составили 157,7 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:18+0300

2026-08-28T16:18+0300

2026-08-28T16:18+0300

бизнес

транснефть

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Капитальные вложения "Транснефти" в первом полугодии 2026 года составили 157,7 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1%, следует из отчета компании по МСФО. Капитальные вложения "Транснефти" по итогам 2025 года выросли на 1,5% и составили 356,8 миллиарда рублей.

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бизнес, транснефть