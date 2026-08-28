https://1prime.ru/20260828/transneft-872779356.html
Капвложения "Транснефти" в первом полугодии снизились на 1,1%
Капвложения "Транснефти" в первом полугодии снизились на 1,1% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Капвложения "Транснефти" в первом полугодии снизились на 1,1%
Капитальные вложения "Транснефти" в первом полугодии 2026 года составили 157,7 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:18+0300
2026-08-28T16:18+0300
2026-08-28T16:18+0300
бизнес
транснефть
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Капитальные вложения "Транснефти" в первом полугодии 2026 года составили 157,7 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1%, следует из отчета компании по МСФО. Капитальные вложения "Транснефти" по итогам 2025 года выросли на 1,5% и составили 356,8 миллиарда рублей.
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бизнес, транснефть
Капвложения "Транснефти" в первом полугодии снизились на 1,1%
Капвложения "Транснефти" в первом полугодии снизились на 1,1%, до 157,7 миллиарда рублей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Капитальные вложения "Транснефти" в первом полугодии 2026 года составили 157,7 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1%, следует из отчета компании по МСФО.
Капитальные вложения "Транснефти" по итогам 2025 года выросли на 1,5% и составили 356,8 миллиарда рублей.