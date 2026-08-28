Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Транспорт Москвы готов к росту пассажиропотока в преддверии учебного года - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/transport-872758651.html
Транспорт Москвы готов к росту пассажиропотока в преддверии учебного года
Транспорт Москвы готов к росту пассажиропотока в преддверии учебного года - 28.08.2026, ПРАЙМ
Транспорт Москвы готов к росту пассажиропотока в преддверии учебного года
Столичный транспорт готов к увеличению пассажиропотока в преддверии нового учебного года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T09:51+0300
2026-08-28T09:51+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872758651.jpg?1787899905
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Столичный транспорт готов к увеличению пассажиропотока в преддверии нового учебного года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что с началом нового учебного года в столице возрастает интенсивность движения на всех видах транспорта: школьники, студенты колледжей и вузов ежедневно отправляются на занятия. "К осеннему росту пассажиропотока уже подготовился Московский метрополитен - на линиях сохранили минимальные интервалы движения поездов, чтобы учащиеся добирались до мест назначения без задержек", - говорится в сообщении. Уточняется, что сокращать время в пути позволяют поезда нового поколения. Например, в составах "Москва-2026" благодаря сквозным проходам, увеличенной вместимости до 1,5 тысячи человек и широким дверям пассажиры быстрее заходят в вагон и легко перемещаются по всему составу. "К началу учебного года полностью готова и трамвайная система, в том числе Московские трамвайные диаметры, маршруты которых проходят вблизи образовательных учреждений", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что во время учебного года в столице работают более 10 специальных маршрутов автобусов и электробусов до образовательных учреждений. Транспорт курсирует в утренние и вечерние часы по скорректированной трассе в 10 округах Москвы. "С началом осени в город приезжают сотни тысяч учащихся, и нагрузка на транспортную систему закономерно возрастает. В метро мы сохраняем минимальные интервалы движения поездов: 90 секунд в наиболее востребованные часы на основных линиях. Это позволяет равномерно распределять пассажиропоток и помогает школьникам и студентам добираться до мест учебы точно в срок и без задержек", - сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
09:51 28.08.2026
 
Транспорт Москвы готов к росту пассажиропотока в преддверии учебного года

Столичный транспорт готов к росту пассажиропотока в преддверии нового учебного года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Столичный транспорт готов к увеличению пассажиропотока в преддверии нового учебного года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что с началом нового учебного года в столице возрастает интенсивность движения на всех видах транспорта: школьники, студенты колледжей и вузов ежедневно отправляются на занятия.
"К осеннему росту пассажиропотока уже подготовился Московский метрополитен - на линиях сохранили минимальные интервалы движения поездов, чтобы учащиеся добирались до мест назначения без задержек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сокращать время в пути позволяют поезда нового поколения. Например, в составах "Москва-2026" благодаря сквозным проходам, увеличенной вместимости до 1,5 тысячи человек и широким дверям пассажиры быстрее заходят в вагон и легко перемещаются по всему составу.
"К началу учебного года полностью готова и трамвайная система, в том числе Московские трамвайные диаметры, маршруты которых проходят вблизи образовательных учреждений", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что во время учебного года в столице работают более 10 специальных маршрутов автобусов и электробусов до образовательных учреждений. Транспорт курсирует в утренние и вечерние часы по скорректированной трассе в 10 округах Москвы.
"С началом осени в город приезжают сотни тысяч учащихся, и нагрузка на транспортную систему закономерно возрастает. В метро мы сохраняем минимальные интервалы движения поездов: 90 секунд в наиболее востребованные часы на основных линиях. Это позволяет равномерно распределять пассажиропоток и помогает школьникам и студентам добираться до мест учебы точно в срок и без задержек", - сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала