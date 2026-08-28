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Транспорт Москвы готов к росту пассажиропотока в преддверии учебного года

Транспорт Москвы готов к росту пассажиропотока в преддверии учебного года - 28.08.2026, ПРАЙМ

Транспорт Москвы готов к росту пассажиропотока в преддверии учебного года

Столичный транспорт готов к увеличению пассажиропотока в преддверии нового учебного года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T09:51+0300

2026-08-28T09:51+0300

2026-08-28T09:51+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Столичный транспорт готов к увеличению пассажиропотока в преддверии нового учебного года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что с началом нового учебного года в столице возрастает интенсивность движения на всех видах транспорта: школьники, студенты колледжей и вузов ежедневно отправляются на занятия. "К осеннему росту пассажиропотока уже подготовился Московский метрополитен - на линиях сохранили минимальные интервалы движения поездов, чтобы учащиеся добирались до мест назначения без задержек", - говорится в сообщении. Уточняется, что сокращать время в пути позволяют поезда нового поколения. Например, в составах "Москва-2026" благодаря сквозным проходам, увеличенной вместимости до 1,5 тысячи человек и широким дверям пассажиры быстрее заходят в вагон и легко перемещаются по всему составу. "К началу учебного года полностью готова и трамвайная система, в том числе Московские трамвайные диаметры, маршруты которых проходят вблизи образовательных учреждений", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что во время учебного года в столице работают более 10 специальных маршрутов автобусов и электробусов до образовательных учреждений. Транспорт курсирует в утренние и вечерние часы по скорректированной трассе в 10 округах Москвы. "С началом осени в город приезжают сотни тысяч учащихся, и нагрузка на транспортную систему закономерно возрастает. В метро мы сохраняем минимальные интервалы движения поездов: 90 секунд в наиболее востребованные часы на основных линиях. Это позволяет равномерно распределять пассажиропоток и помогает школьникам и студентам добираться до мест учебы точно в срок и без задержек", - сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

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