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Транспорт Москвы готов к росту пассажиропотока в преддверии учебного года
Транспорт Москвы готов к росту пассажиропотока в преддверии учебного года - 28.08.2026, ПРАЙМ
Транспорт Москвы готов к росту пассажиропотока в преддверии учебного года
Столичный транспорт готов к увеличению пассажиропотока в преддверии нового учебного года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T09:51+0300
2026-08-28T09:51+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Столичный транспорт готов к увеличению пассажиропотока в преддверии нового учебного года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что с началом нового учебного года в столице возрастает интенсивность движения на всех видах транспорта: школьники, студенты колледжей и вузов ежедневно отправляются на занятия.
"К осеннему росту пассажиропотока уже подготовился Московский метрополитен - на линиях сохранили минимальные интервалы движения поездов, чтобы учащиеся добирались до мест назначения без задержек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сокращать время в пути позволяют поезда нового поколения. Например, в составах "Москва-2026" благодаря сквозным проходам, увеличенной вместимости до 1,5 тысячи человек и широким дверям пассажиры быстрее заходят в вагон и легко перемещаются по всему составу.
"К началу учебного года полностью готова и трамвайная система, в том числе Московские трамвайные диаметры, маршруты которых проходят вблизи образовательных учреждений", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что во время учебного года в столице работают более 10 специальных маршрутов автобусов и электробусов до образовательных учреждений. Транспорт курсирует в утренние и вечерние часы по скорректированной трассе в 10 округах Москвы.
"С началом осени в город приезжают сотни тысяч учащихся, и нагрузка на транспортную систему закономерно возрастает. В метро мы сохраняем минимальные интервалы движения поездов: 90 секунд в наиболее востребованные часы на основных линиях. Это позволяет равномерно распределять пассажиропоток и помогает школьникам и студентам добираться до мест учебы точно в срок и без задержек", - сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
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бизнес, россия, москва
Транспорт Москвы готов к росту пассажиропотока в преддверии учебного года
Столичный транспорт готов к росту пассажиропотока в преддверии нового учебного года
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Столичный транспорт готов к увеличению пассажиропотока в преддверии нового учебного года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что с началом нового учебного года в столице возрастает интенсивность движения на всех видах транспорта: школьники, студенты колледжей и вузов ежедневно отправляются на занятия.
"К осеннему росту пассажиропотока уже подготовился Московский метрополитен - на линиях сохранили минимальные интервалы движения поездов, чтобы учащиеся добирались до мест назначения без задержек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сокращать время в пути позволяют поезда нового поколения. Например, в составах "Москва-2026" благодаря сквозным проходам, увеличенной вместимости до 1,5 тысячи человек и широким дверям пассажиры быстрее заходят в вагон и легко перемещаются по всему составу.
"К началу учебного года полностью готова и трамвайная система, в том числе Московские трамвайные диаметры, маршруты которых проходят вблизи образовательных учреждений", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что во время учебного года в столице работают более 10 специальных маршрутов автобусов и электробусов до образовательных учреждений. Транспорт курсирует в утренние и вечерние часы по скорректированной трассе в 10 округах Москвы.
"С началом осени в город приезжают сотни тысяч учащихся, и нагрузка на транспортную систему закономерно возрастает. В метро мы сохраняем минимальные интервалы движения поездов: 90 секунд в наиболее востребованные часы на основных линиях. Это позволяет равномерно распределять пассажиропоток и помогает школьникам и студентам добираться до мест учебы точно в срок и без задержек", - сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.