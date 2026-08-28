https://1prime.ru/20260828/transport-872793521.html

Будущее за гибридными видами транспорта, заявил Путин

Будущее за гибридными видами транспорта, заявил Путин - 28.08.2026, ПРАЙМ

Будущее за гибридными видами транспорта, заявил Путин

Транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России в сравнении с электротранспортом, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T20:13+0300

2026-08-28T20:13+0300

2026-08-28T20:13+0300

газ

россия

нижний новгород

нижегородская область

владимир путин

агентство стратегических инициатив

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872793521.jpg?1787937209

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России в сравнении с электротранспортом, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу прибыл в Нижний Новгород. Он встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода. "Будущее, скорее всего, за гибридными видами транспорта, а для нас газомоторное (топливо - ред.), конечно, мне кажется, наиболее перспективное", - сказал он. Во время поездки в Нижний Новгород Путин осмотрел выставку конкурса передовых проектов на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", выступил на пленарном заседании, а также осмотрел новые городские объекты и провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

нижний новгород

нижегородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, нижний новгород, нижегородская область, владимир путин, агентство стратегических инициатив