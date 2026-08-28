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Будущее за гибридными видами транспорта, заявил Путин
Будущее за гибридными видами транспорта, заявил Путин - 28.08.2026, ПРАЙМ
Будущее за гибридными видами транспорта, заявил Путин
Транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России в сравнении с электротранспортом, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T20:13+0300
2026-08-28T20:13+0300
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нижний новгород
нижегородская область
владимир путин
агентство стратегических инициатив
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России в сравнении с электротранспортом, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу прибыл в Нижний Новгород. Он встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода. "Будущее, скорее всего, за гибридными видами транспорта, а для нас газомоторное (топливо - ред.), конечно, мне кажется, наиболее перспективное", - сказал он. Во время поездки в Нижний Новгород Путин осмотрел выставку конкурса передовых проектов на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", выступил на пленарном заседании, а также осмотрел новые городские объекты и провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
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Будущее за гибридными видами транспорта, заявил Путин
Путин: транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России