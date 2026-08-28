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ЦБ может снизить нижнюю границу тарифного коридора для такси
ЦБ может снизить нижнюю границу тарифного коридора для такси - 28.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ может снизить нижнюю границу тарифного коридора для такси
Банк России может снизить нижнюю границу тарифного коридора для перевозок легковыми такси по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T03:17+0300
2026-08-28T03:17+0300
2026-08-28T03:17+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Банк России может снизить нижнюю границу тарифного коридора для перевозок легковыми такси по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), сообщает пресс-служба регулятора.
"Мы проанализировали данные по этому виду страхования и пришли к выводам, что целесообразно снизить нижнюю границу тарифного коридора для перевозок легковыми такси. Изменение позволит страховщикам более полно учитывать факторы риска и предлагать таким водителям индивидуальные и наиболее справедливые страховые тарифы", - сообщили газете "Известия" в пресс-службе Центробанка.
Отмечается, что это, в свою очередь, даст возможность безаварийным перевозчикам покупать полис ОСГОП на более выгодных условиях.
В регуляторе пока не раскрывают, как именно могут снизиться соответствующие тарифы для такси. Однако, как заявил "Известиям" представитель ЦБ РФ, эти изменения уже готовятся.
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бизнес, финансы, банки, банк россии
Бизнес, Финансы, Банки, Банк России
ЦБ может снизить нижнюю границу тарифного коридора для такси
ЦБ может снизить нижнюю границу тарифного коридора для перевозок такси по ОСГОП
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Банк России может снизить нижнюю границу тарифного коридора для перевозок легковыми такси по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), сообщает пресс-служба регулятора.
"Мы проанализировали данные по этому виду страхования и пришли к выводам, что целесообразно снизить нижнюю границу тарифного коридора для перевозок легковыми такси. Изменение позволит страховщикам более полно учитывать факторы риска и предлагать таким водителям индивидуальные и наиболее справедливые страховые тарифы", - сообщили газете "Известия" в пресс-службе Центробанка.
Отмечается, что это, в свою очередь, даст возможность безаварийным перевозчикам покупать полис ОСГОП на более выгодных условиях.
В регуляторе пока не раскрывают, как именно могут снизиться соответствующие тарифы для такси. Однако, как заявил "Известиям" представитель ЦБ РФ, эти изменения уже готовятся.