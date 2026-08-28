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ЦБ может снизить нижнюю границу тарифного коридора для такси

ЦБ может снизить нижнюю границу тарифного коридора для такси - 28.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ может снизить нижнюю границу тарифного коридора для такси

Банк России может снизить нижнюю границу тарифного коридора для перевозок легковыми такси по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T03:17+0300

2026-08-28T03:17+0300

2026-08-28T03:17+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Банк России может снизить нижнюю границу тарифного коридора для перевозок легковыми такси по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), сообщает пресс-служба регулятора. "Мы проанализировали данные по этому виду страхования и пришли к выводам, что целесообразно снизить нижнюю границу тарифного коридора для перевозок легковыми такси. Изменение позволит страховщикам более полно учитывать факторы риска и предлагать таким водителям индивидуальные и наиболее справедливые страховые тарифы", - сообщили газете "Известия" в пресс-службе Центробанка. Отмечается, что это, в свою очередь, даст возможность безаварийным перевозчикам покупать полис ОСГОП на более выгодных условиях. В регуляторе пока не раскрывают, как именно могут снизиться соответствующие тарифы для такси. Однако, как заявил "Известиям" представитель ЦБ РФ, эти изменения уже готовятся.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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