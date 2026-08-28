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ЦБ увеличит лимит выдачи займов наличными для МФО в два раза - 28.08.2026, ПРАЙМ
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ЦБ увеличит лимит выдачи займов наличными для МФО в два раза
ЦБ увеличит лимит выдачи займов наличными для МФО в два раза - 28.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ увеличит лимит выдачи займов наличными для МФО в два раза
Банк России увеличит лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций (МФО) в два раза для одного договора - до 100 тысяч рублей, следует из... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:59+0300
2026-08-28T13:59+0300
банки
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Банк России увеличит лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций (МФО) в два раза для одного договора - до 100 тысяч рублей, следует из опубликованного проекта указания регулятора. Согласно документу, лимит выдач по одному договору займа в МФО теперь не должен превышать 100 тысяч, в ломбарде - 200 тысяч рублей. Лимит для МФО и ломбардов по одному договору составляет 50 тысяч рублей. Таким образом, после вступления указания в силу для микрофинансовых организаций лимит увеличится в два раза, а для ломбардов - в четыре. Также указание предполагает увеличение лимитов выдачи займов наличными для кредитных потребительских кооперативов (КПК) и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК). Согласно документу, он может вырасти с 300 тысяч рублей до 1 миллиона, а ежедневный лимит - с 2 миллионов рублей до четырех. Комментарии к проекту нормативного акта Банк России ожидает до 11 сентября.
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банки, финансы, россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
13:59 28.08.2026
 
ЦБ увеличит лимит выдачи займов наличными для МФО в два раза

ЦБ увеличит лимит выдачи займов наличными для МФО в два раза

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Банк России увеличит лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций (МФО) в два раза для одного договора - до 100 тысяч рублей, следует из опубликованного проекта указания регулятора.
Согласно документу, лимит выдач по одному договору займа в МФО теперь не должен превышать 100 тысяч, в ломбарде - 200 тысяч рублей.
Лимит для МФО и ломбардов по одному договору составляет 50 тысяч рублей. Таким образом, после вступления указания в силу для микрофинансовых организаций лимит увеличится в два раза, а для ломбардов - в четыре.
Также указание предполагает увеличение лимитов выдачи займов наличными для кредитных потребительских кооперативов (КПК) и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК). Согласно документу, он может вырасти с 300 тысяч рублей до 1 миллиона, а ежедневный лимит - с 2 миллионов рублей до четырех.
Комментарии к проекту нормативного акта Банк России ожидает до 11 сентября.
 
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