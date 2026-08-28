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Центробанк не получал концепцию пенсионного плана от НПФ
Центробанк не получал концепцию пенсионного плана от НПФ - 28.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк не получал концепцию пенсионного плана от НПФ
Банк России пока не видел предлагаемую негосударственными пенсионными фондами (НПФ) концепцию установленного пенсионного плана работодателя, сообщили РИА... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T18:49+0300
2026-08-28T18:49+0300
2026-08-28T18:49+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Банк России пока не видел предлагаемую негосударственными пенсионными фондами (НПФ) концепцию установленного пенсионного плана работодателя, сообщили РИА Новости в ЦБ РФ. Как сообщил НПФ "Будущее", участники российского пенсионного рынка разрабатывают концепцию установленного пенсионного плана работодателя (УПП), предполагающую формирование работодателями дополнительных пенсионных сбережений для своих работников. "Концепция установленного пенсионного плана работодателя на рассмотрение Банка России не поступала", - говорится в сообщении регулятора. Как пояснили в НПФ "Будущее", предлагаемая программа дополняет действующие пенсионные программы и предусматривает взносы на формирование пенсионных накоплений как от работодателя, так и от самого сотрудника на паритетной основе. Все работающие по найму будут подключаться к УПП на условиях автоподписки, при этом у каждого человека будет возможность отказаться от участия в программе. Предполагается, что средства будут аккумулироваться на счете работника в негосударственном пенсионном фонде.
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финансы, россия, нпф "будущее", нпф, банк россии
Финансы, РОССИЯ, НПФ "Будущее", НПФ, Банк России
Центробанк не получал концепцию пенсионного плана от НПФ
ЦБ не видел предлагаемую НПФ концепцию установленного пенсионного плана работодателя
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Банк России пока не видел предлагаемую негосударственными пенсионными фондами (НПФ) концепцию установленного пенсионного плана работодателя, сообщили РИА Новости в ЦБ РФ.
Как сообщил НПФ "Будущее", участники российского пенсионного рынка разрабатывают концепцию установленного пенсионного плана работодателя (УПП), предполагающую формирование работодателями дополнительных пенсионных сбережений для своих работников.
"Концепция установленного пенсионного плана работодателя на рассмотрение Банка России не поступала", - говорится в сообщении регулятора.
Как пояснили в НПФ "Будущее", предлагаемая программа дополняет действующие пенсионные программы и предусматривает взносы на формирование пенсионных накоплений как от работодателя, так и от самого сотрудника на паритетной основе.
Все работающие по найму будут подключаться к УПП на условиях автоподписки, при этом у каждого человека будет возможность отказаться от участия в программе.
Предполагается, что средства будут аккумулироваться на счете работника в негосударственном пенсионном фонде.