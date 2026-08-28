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Центробанк не получал концепцию пенсионного плана от НПФ - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Центробанк не получал концепцию пенсионного плана от НПФ
Центробанк не получал концепцию пенсионного плана от НПФ - 28.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк не получал концепцию пенсионного плана от НПФ
Банк России пока не видел предлагаемую негосударственными пенсионными фондами (НПФ) концепцию установленного пенсионного плана работодателя, сообщили РИА... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T18:49+0300
2026-08-28T18:49+0300
финансы
россия
нпф "будущее"
нпф
банк россии
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Банк России пока не видел предлагаемую негосударственными пенсионными фондами (НПФ) концепцию установленного пенсионного плана работодателя, сообщили РИА Новости в ЦБ РФ. Как сообщил НПФ "Будущее", участники российского пенсионного рынка разрабатывают концепцию установленного пенсионного плана работодателя (УПП), предполагающую формирование работодателями дополнительных пенсионных сбережений для своих работников. "Концепция установленного пенсионного плана работодателя на рассмотрение Банка России не поступала", - говорится в сообщении регулятора. Как пояснили в НПФ "Будущее", предлагаемая программа дополняет действующие пенсионные программы и предусматривает взносы на формирование пенсионных накоплений как от работодателя, так и от самого сотрудника на паритетной основе. Все работающие по найму будут подключаться к УПП на условиях автоподписки, при этом у каждого человека будет возможность отказаться от участия в программе. Предполагается, что средства будут аккумулироваться на счете работника в негосударственном пенсионном фонде.
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финансы, россия, нпф "будущее", нпф, банк россии
Финансы, РОССИЯ, НПФ "Будущее", НПФ, Банк России
18:49 28.08.2026
 
Центробанк не получал концепцию пенсионного плана от НПФ

ЦБ не видел предлагаемую НПФ концепцию установленного пенсионного плана работодателя

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Банк России пока не видел предлагаемую негосударственными пенсионными фондами (НПФ) концепцию установленного пенсионного плана работодателя, сообщили РИА Новости в ЦБ РФ.
Как сообщил НПФ "Будущее", участники российского пенсионного рынка разрабатывают концепцию установленного пенсионного плана работодателя (УПП), предполагающую формирование работодателями дополнительных пенсионных сбережений для своих работников.
"Концепция установленного пенсионного плана работодателя на рассмотрение Банка России не поступала", - говорится в сообщении регулятора.
Как пояснили в НПФ "Будущее", предлагаемая программа дополняет действующие пенсионные программы и предусматривает взносы на формирование пенсионных накоплений как от работодателя, так и от самого сотрудника на паритетной основе.
Все работающие по найму будут подключаться к УПП на условиях автоподписки, при этом у каждого человека будет возможность отказаться от участия в программе.
Предполагается, что средства будут аккумулироваться на счете работника в негосударственном пенсионном фонде.
 
ФинансыРОССИЯНПФ "Будущее"НПФБанк России
 
 
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