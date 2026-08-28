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ЦБ Китая направил средства на поддержку Тибетского автономного района - 28.08.2026, ПРАЙМ
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ЦБ Китая направил средства на поддержку Тибетского автономного района
ЦБ Китая направил средства на поддержку Тибетского автономного района - 28.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ Китая направил средства на поддержку Тибетского автономного района
Центробанк КНР (Народный банк Китая) выделил 5 миллиардов юаней (около 744 миллионов долларов США - ред.) для поддержки Тибетского автономного района после... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T21:50+0300
2026-08-28T22:04+0300
финансы
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Центробанк КНР (Народный банк Китая) выделил 5 миллиардов юаней (около 744 миллионов долларов США - ред.) для поддержки Тибетского автономного района после схода селя, сообщает Центральное радио Китая."В целях реализации важных указаний… Си Цзиньпина и оказания финансовой поддержки ликвидации последствий стихийного бедствия и последующему восстановлению Народный банк Китая дополнительно выделил филиалу в Тибетском автономном районе 5 миллиарда юаней", - говорится в сообщении.Согласно данным радио, деньги были выделены в рамках квот на льготное рефинансирование для поддержки сельского хозяйства и малого и микробизнеса.Как отмечает Центробанк КНР, данные меры призваны стимулировать финансовые учреждения к увеличению кредитной поддержки предприятий и других хозяйствующих субъектов в пострадавших районах.Ранее агентство Синьхуа информировало, что утром 26 августа произошел масштабный сход селя со стороны Непала, в результате которого в районе КПП Гьиронг (Цзилун) на границе Китая и Непала в городском округе Шигадзе Тибетского автономного района произошла катастрофа. Как передавало Центральное телевидение Китая, число пропавших, по последним данным, составляет 558 человек, среди них 260 иностранцев. Согласно данным посольства РФ в Пекине, двое граждан России числятся пропавшими, местонахождение еще троих россиян устанавливается.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
21:50 28.08.2026 (обновлено: 22:04 28.08.2026)
 
ЦБ Китая направил средства на поддержку Тибетского автономного района

ЦБ Китая выделил $744 млн для поддержки Тибетского автономного района после схода селя

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Центробанк КНР (Народный банк Китая) выделил 5 миллиардов юаней (около 744 миллионов долларов США - ред.) для поддержки Тибетского автономного района после схода селя, сообщает Центральное радио Китая.
"В целях реализации важных указаний… Си Цзиньпина и оказания финансовой поддержки ликвидации последствий стихийного бедствия и последующему восстановлению Народный банк Китая дополнительно выделил филиалу в Тибетском автономном районе 5 миллиарда юаней", - говорится в сообщении.
Согласно данным радио, деньги были выделены в рамках квот на льготное рефинансирование для поддержки сельского хозяйства и малого и микробизнеса.
Как отмечает Центробанк КНР, данные меры призваны стимулировать финансовые учреждения к увеличению кредитной поддержки предприятий и других хозяйствующих субъектов в пострадавших районах.
Ранее агентство Синьхуа информировало, что утром 26 августа произошел масштабный сход селя со стороны Непала, в результате которого в районе КПП Гьиронг (Цзилун) на границе Китая и Непала в городском округе Шигадзе Тибетского автономного района произошла катастрофа. Как передавало Центральное телевидение Китая, число пропавших, по последним данным, составляет 558 человек, среди них 260 иностранцев. Согласно данным посольства РФ в Пекине, двое граждан России числятся пропавшими, местонахождение еще троих россиян устанавливается.
 
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