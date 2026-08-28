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Цена на пшеницу в Чикаго обновила рекорд с июля 2023 года

Цена на пшеницу в Чикаго обновила рекорд с июля 2023 года - 28.08.2026, ПРАЙМ

Цена на пшеницу в Чикаго обновила рекорд с июля 2023 года

Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в пятницу растет более чем на 1%, в ходе торгов вновь обновив максимум с июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T09:42+0300

2026-08-28T09:42+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в пятницу растет более чем на 1%, в ходе торгов вновь обновив максимум с июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.20 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожает на 1,2% относительно предыдущего закрытия - до 7,671 доллара за бушель. Максимально в пятницу цена поднималась до 7,6975 доллара - это самый высокий уровень с 25 июля 2023 года. Днем ранее показатель также обновил этот июльский рекорд. С начала месяца пшеница подорожала на 20%.

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