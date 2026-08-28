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Цена на пшеницу в Чикаго обновила рекорд с июля 2023 года
Цена на пшеницу в Чикаго обновила рекорд с июля 2023 года - 28.08.2026, ПРАЙМ
Цена на пшеницу в Чикаго обновила рекорд с июля 2023 года
Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в пятницу растет более чем на 1%, в ходе торгов вновь обновив максимум с июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T09:42+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в пятницу растет более чем на 1%, в ходе торгов вновь обновив максимум с июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.20 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожает на 1,2% относительно предыдущего закрытия - до 7,671 доллара за бушель.
Максимально в пятницу цена поднималась до 7,6975 доллара - это самый высокий уровень с 25 июля 2023 года. Днем ранее показатель также обновил этот июльский рекорд.
С начала месяца пшеница подорожала на 20%.
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рынок, торги
Цена на пшеницу в Чикаго обновила рекорд с июля 2023 года
Цена пшеницы на бирже в Чикаго выросла более чем на 1%
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в пятницу растет более чем на 1%, в ходе торгов вновь обновив максимум с июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.20 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожает на 1,2% относительно предыдущего закрытия - до 7,671 доллара за бушель.
Максимально в пятницу цена поднималась до 7,6975 доллара - это самый высокий уровень с 25 июля 2023 года. Днем ранее показатель также обновил этот июльский рекорд.
С начала месяца пшеница подорожала на 20%.