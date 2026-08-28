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Цена кукурузы поднялась выше 5,4 доллара за бушель
Цена кукурузы поднялась выше 5,4 доллара за бушель - 28.08.2026, ПРАЙМ
Цена кукурузы поднялась выше 5,4 доллара за бушель
Биржевая цена кукурузы в пятницу днем растет на 1,5%, показатель впервые с конца июля 2023 года поднялся выше 5,4 доллара за бушель, следует из данных торгов. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:40+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена кукурузы в пятницу днем растет на 1,5%, показатель впервые с конца июля 2023 года поднялся выше 5,4 доллара за бушель, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.10 мск цена декабрьских фьючерсов на кукурузу поднималась на 1,52% - до 5,411 доллара за бушель.
Выше 5,4 доллара показатель находится впервые с 27 июля 2023 года.
С начала августа кукуруза подорожала более чем на 16%.
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рынок, торги
Цена кукурузы поднялась выше 5,4 доллара за бушель
Биржевая цена кукурузы поднялась выше 5,4 доллара за бушель впервые с июля 2023 года
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена кукурузы в пятницу днем растет на 1,5%, показатель впервые с конца июля 2023 года поднялся выше 5,4 доллара за бушель, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.10 мск цена декабрьских фьючерсов на кукурузу поднималась на 1,52% - до 5,411 доллара за бушель.
Выше 5,4 доллара показатель находится впервые с 27 июля 2023 года.
С начала августа кукуруза подорожала более чем на 16%.