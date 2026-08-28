https://1prime.ru/20260828/tsentrobank-872783508.html

Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы

Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы - 28.08.2026, ПРАЙМ

Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 3,56 копейки - до 12,7335 рубля, доллара - на 35,34 копейки, до 85,6007 рубля, евро -... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T17:20+0300

2026-08-28T17:20+0300

2026-08-28T17:20+0300

рынок

сша

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872783508.jpg?1787926832

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 3,56 копейки - до 12,7335 рубля, доллара - на 35,34 копейки, до 85,6007 рубля, евро - на 61,78 копейки, до 99,6820 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, банк россии