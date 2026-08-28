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Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы
Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы - 28.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 3,56 копейки - до 12,7335 рубля, доллара - на 35,34 копейки, до 85,6007 рубля, евро -... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T17:20+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 3,56 копейки - до 12,7335 рубля, доллара - на 35,34 копейки, до 85,6007 рубля, евро - на 61,78 копейки, до 99,6820 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы
Официальный курс юаня к рублю снизился на 3,56 копейки, доллара - на 35,34 копейки
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 3,56 копейки - до 12,7335 рубля, доллара - на 35,34 копейки, до 85,6007 рубля, евро - на 61,78 копейки, до 99,6820 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России
с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США
к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.