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Цены на сахар в мире выросли почти на 2%
Цены на сахар в мире выросли почти на 2% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Цены на сахар в мире выросли почти на 2%
Биржевые цены на сахар в мире в пятницу растут почти на 2%, показатель поднялся до самого высокого уровня с апреля прошлого года, свидетельствуют данные ICE... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T11:08+0300
2026-08-28T11:08+0300
2026-08-28T11:24+0300
рынок
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире в пятницу растут почти на 2%, показатель поднялся до самого высокого уровня с апреля прошлого года, свидетельствуют данные ICE Futures. По состоянию на 10.49 мск стоимость октябрьского (ближайшего) фьючерса на сахар поднимается на 1,76% относительно предыдущего закрытия, до 18,54 цента за фунт - это самое высокое значение с 8 апреля 2025 года. С начала месяца цены на сахар подскочили на 26,5%.
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рынок
Цены на сахар в мире выросли почти на 2%
ICE Futures: цены на сахар в мире выросли почти на 2% с апреля 2025 года
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире в пятницу растут почти на 2%, показатель поднялся до самого высокого уровня с апреля прошлого года, свидетельствуют данные ICE Futures.
По состоянию на 10.49 мск стоимость октябрьского (ближайшего) фьючерса на сахар поднимается на 1,76% относительно предыдущего закрытия, до 18,54 цента за фунт - это самое высокое значение с 8 апреля 2025 года.
С начала месяца цены на сахар подскочили на 26,5%.